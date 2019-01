Congo-Brazzaville: Agro-alimentaire - Le café « Eric Arabica », une production signée Eric Mpassy

Le jeune congolais est le créateur de la marque spécialisée dans la production et la commercialisation de café issu du sol congolais.

Torréfacteur de profession, Eric Mpassy est un passionné de café comme l'est un footballeur pour le ballon.

Le produit Eric Arabica est né en 2016, au Congo, précisément à Tchimbamba, dans la ville de Pointe-Noire où le jeune homme a implanté sa société.

Moulu par un savoir-faire exceptionnel, le café Eric provient du département de la Lékoumou. Il se présente dans un emballage papier au format de 250g l'unité.

Avec une main d'œuvre purement locale, le café Eric Arabica se réclame 100% congolais, d'où son slogan « ya beto mosi », signifiant en français « pour nous mêmes ».

« La création du café Eric Arabica émane d'un désir d'émanciper la production et la consommation locales. Compte tenu de la richesse de nos terres, cela n'est pas un mythe ou une utopie. Et cette vision, je ne suis pas le seul à la partager. Il n'y a qu'à se rendre aux rencontres agroalimentaires nationales pour s'en apercevoir. Un vrai bonheur, un pur délice et une belle fierté ! », pense Eric Mpassy.

À en croire les producteurs du café Eric Arabica, ce produit procure de l'énergie et combat l'épuisement, maintient la clarté mentale, soulage les symptômes de la ménopause, etc. Il peut aussi être utilisé à des fins dermatologiques en vue de favoriser la circulation sanguine, prévenir l'apparition précoce des rides et éliminer les tâches.

À ce jour, café Eric Arabica a noué plusieurs partenariats et distribue dans plusieurs shops commerciales de Brazzaville et Pointe-Noire. Le prix du paquet s'élèverait à 1500 FCFA.