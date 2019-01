Maroc: Habib El Malki reçoit Rodolfo Urtubey

Le président du groupe géopolitique Amérique latine et Caraïbes salue l'expérience marocaine en matière de réconciliation nationale

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, mercredi dernier, au siège du Parlement à Rabat, Rodolfo Urtubey, président du groupe géopolitique Amérique latine et Caraïbes à l'UIP (Union inerparlementaire), qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc.

Au cours de cette rencontre, Rodolfo Urtubey a salué les relations amicales et la coopération entre l'UIP et le Parlement marocain, soulignant que le Maroc, en tant que porte d'entrée de l'Afrique, joue un rôle important dans le rapprochement entre le continent africain et l'Amérique latine et les Caraïbes. Il a fait part également de son soutien à l'initiative du Parlement marocain qui envisage d'organiser un forum parlementaire avec les députés des deux régions.

Rodolfo Urtubey a indiqué que l'expérience marocaine en matière de réconciliation nationale se veut pionnière aux niveaux continental et international et sert de modèle à de nombreux pays de par le monde pour avoir traité des dossiers liés à des violations des droits de l'Homme commises dans le passé. Affirmant à ce propos que "peu de pays dans le monde ont accompli le travail effectué par le Maroc dans ce domaine ».

Pour sa part, Habib El Malki, a rappelé que le Maroc a toujours été un pays de tolérance et de dialogue. Et d'ajouter que notre pays considère la démocratie comme étant le seul moyen de résoudre les problèmes de la société et de parvenir au développement et à la prospérité, soulignant à ce propos que la réconciliation ne fait que renforcer l'unité des peuples et la projection vers l'avenir.

Habib El Malki a mis en exergue la coopération étroite entre la Chambre des représentants et l'Union interparlementaire, faisant référence à l'organisation de plusieurs événements en partenariat entre les deux parties. Le dernier en date étant la Conférence internationale sur la migration qui a eu lieu fin 2018.