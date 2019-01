Maroc: Le développement du tourisme de ski et de montagne en débat

Les participants à un atelier organisé récemment, à Tahanaout (province d'Al Haouz), ont débattu du plan d'action à définir pour assurer le développement du tourisme de ski et de montagne à Oukaïmeden.

Organisée par la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT), institution publique créée dans le but de mettre en œuvre la stratégie de développement du produit touristique au Maroc, cette rencontre a offert aussi l'opportunité pour mettre en exergue "le Projet d'élaboration du plan de développement du tourisme de ski et de montagne au niveau de la station de ski de l'Oukaïmeden" initié par la SMIT.

Lors de cet atelier, Josep Vila, consultant chez PGI-Neugest, a exposé les deux missions qui sont assignées par la SMIT et le ministère du Tourisme à ce groupe dans le cadre dudit projet, à savoir le diagnostic et l'analyse marketing avec notamment un diagnostic général de la station de l'Oukaïmeden, une analyse du marché, analyse concurrentielle et de benchmark, la définition de la vision future de la station, et du schéma directeur du développement du tourisme de ski et de montagne à l'Oukaïmeden, l'élaboration du business plan de l'opération de valorisation et du montage opérationnel ainsi que la préparation d'un programme pour la prochaine ouverture hivernale de la station.

Selon cet expert, plusieurs principes guident leur approche méthodologique à savoir la participation active de tous les intervenants, tirer parti des connaissances et de l'expertise de PGI, le principe de "penser globalement et agir localement" et l'établissement d'un consensus.

Cet expert a présenté à cette occasion, les clés de réussite pour une station de ski comme celle d'Oukaïmeden, mettant l'accent sur la nécessité d'une meilleure collaboration entre les différents intervenants à tous les niveaux de l'administration en vue de faciliter un bon accès par route aux usagers pendant la saison d'hiver, favoriser le transport public, assurer une offre d'hébergement et restauration large, variée et de qualité, respecter et protéger l'environnement.

Il s'agit aussi de réaliser des événements pendant toute l'année, évoluer de station de ski d'hiver à station de montagne toute l'année, augmenter l'offre de produits d'hiver mis à part le ski, créer des produits non sportifs, améliorer l'offre de produits pour les enfants, créer une marque unique pour l'Oukaïmeden face aux clients et enfin introduire les expériences comme produit touristique.

PGI-Neugest, sollicitée pour la réalisation de ce projet, est une compagnie internationale spécialiste des stations de montagne (notamment stations de ski), qui gère depuis 60 ans, la station Grandvalira (Andorre), la plus grande station des Pyrénées avec environ une superficie skiable de 1.926 ha et des pistes balisées d'une longueur globale de 193 km. La SMIT est un acteur public de référence qui œuvre pour faire rayonner la destination Maroc aux yeux des investisseurs touristiques.