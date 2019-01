Congo-Brazzaville: Mercato d'hiver - Mbemba vers Celtic Glasgow, Mpoku, Luyindama et Ndongala restent en Belgique

Le mercato d'hiver n'est pas encore arrivé à son terme, les mouvements et autres rumeurs de transferts continuent d'être de mise. Et les Congolais sont tout autant concernés.

Le défenseur polyvalent Chancel Mbemba, apprend-on, pourrait prendre la direction de Celtic Glasgow en Ecosse. Très peu utilisé à Porto au Portugal (quatre apparitions) où il est arrivé en été dernier, l'ancien joueur de Newcastle en Angleterre, d'Anderlecht en Belgique et du FC MK de Kinshasa est visiblement à la recherche du temps de jeu. Et Celtic Glasgow qui avait déjà manifesté son intérêt pour lui avant son départ de Newcastel réitère son attention. Selon le média écossais The Scottish Sun, le club portugais voudrait s'attacher les services du milieu de terrain de Celtic Glasgow Olivier Ntcham avec une somme de quatorze millions de livres Sterling, incluant également le défenseur international congolais dans la transaction.

L'entraîneur de Porto, Sérgio Conceição, est très intéressé par le profil du milieu de terrain espoir français venu de Manchester United à l'été 2017. Du côté de Celtic Glasgow, l'offre de Porto paraît abordable car, le contrat de son défenseur international belge Dedryck Boyata expire en juin prochain, et l'arrivée de Mbemba va suppléer en cas de départ de Boyata. Depuis son arrivée au Portugal, Chancel Mbemba n'a disputé que deux matchs en championnat. Il était aligné le 15 janvier en Coupe pour la deuxième titularisation de la saison aux cotés de l'international portugais Pepe, venu au début de ce mercato.

Pour sa part, le milieu organisateur international congolais Paul-José Mpoku pourrait ne pas quitter le Standard de Liège en ce mercato d'hiver. La direction des Rouches a repoussé l'offre de New England Révolution, club évoluant en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football. Le club américain a fait une proposition de quatre millions d'euros. Mais les dirigeants du Standard de Liège, tenant à conserver leur effectif, ont débouté cette demande. Selon Walfoot.be, un autre club turc de premier plan s'était également renseigné pour Paul-José Mpoku, avant de partir quand ils ont appris le montant du transfert. Christian Luyindama Nekadio, un autre international congolais des «Rouches», courtisé par le club russe de Krasnodar pour un montant de 5,5 millions d'euros, va lui aussi rester au club.

Ayant pris sa retraite international, l'attaquant congolais Dieumerci Mbokani Bezua a positivement relancé sa carrière à Antwerp en Belgique après ses passages à Dynamo de Kiev, Hull City, Norwich City. L'ancien joueur du Standard de Liège, passé également par Monaco et Wolfsburg, n'écarte pas une possibilité de tenter une nouvelle aventure ailleurs à la fin de cette saison. « Il y a déjà eu une discussion avec la direction mais, je n'ai encore reçu aucune proposition. Je reste ambitieux et ne veux rien exclure. Si une offre intéressante arrive, je l'étudierais mais je ne suis pas contre de rester en Belgique », a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Genk (D1 Belgique) n'entend pas laisser partir son ailier droit international congolais, Dieumerci Ndongala, convoité par trois des grands clubs turcs, Galatasaray, Besiktas et Fenerbahçe. Le club belge n'est pas intéressé pour un transfert dans l'immédiat, a indiqué son directeur technique, Dimitri De Condé. Arrivé à Genk en juillet 2018, Dieumeci Ndongala a fait son trou, ayant inscrit cinq buts en trente et une rencontres et délivré sept passes décisives, toutes compétitions confondues.