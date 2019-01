Togo: Le pays n'a pas de pétrole, mais il a des ananas

Le Togo est bénéficiaire d'un appui de 5 millions d'euros provenant du XIe Fonds européen de développement (FED) et d'un soutien financier direct de la coopération allemande dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest.

Cette initiative a pour objectif de promouvoir les chaînes de valeurs. La filière ananas a été retenue compte tenu de son potentiel de transformation.

C'est ce qu'a expliqué jeudi le ministre de l'Industrie et du Tourisme, Gabriel Ihou, en lançant le PrAACoFAT, projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo » (PrAACoFAT).

Il a souligne que le principe de chaînes de valeurs s'inscrivait parfaitement dans les priorités du Plan national de développement (PND).

Lancement du projet jeudi à Lomé

L'objectif affiché est d'accompagner et d'améliorer les capacités des micros, petites et moyennes entreprises à produire, transformer et commercialiser l'ananas et ses produits dérivés sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.

Le ministère souhaite également mettre en place une politique en faveur de la compétitivité des filières légumes et fruits et d'améliorer un environnement propice aux entreprises de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles.