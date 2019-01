Cote d'Ivoire/Maroc: Amani Yao (coach Asec) - Comment affronter le lobi stars, après la défaite face au WAC

interview

L'Asec Mimosas reçoit le Lobi Stars du Nigeria le samedi 19 janvier 2019 au Stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau pour le compte de la 2e journée de la Ligue Africaine des Champions.

À quelques heures de la rencontre Amani Yao, entraineur du club jaune et noir se prononce sur l'état d'esprit de ses joueurs.

Après la défaite face au WAC, comment on se sent dans la tête avant d'aborder la deuxième journée ?

Nous avons essayé d'évacuer la défaite face au WAC. Puisqu'une semaine après nous recevons à domicile le Lobi Stars. Nous nous sommes remis rapidement au travail. Nous nous sommes remobilisés pour un nouveau départ.

Comment préparez-vous le match ?

Il n'y a pas eu de préparation spéciale. Nous préparons ce match comme les autres rencontres. Nous avons essayé de travailler pour gommer nos lacunes, nos manques que nous avons eus à Rabat pour essayer d'être plus performants le samedi. On essayera de bien aborder ce match. Que ce soit en attaque ou en défense.

On va essayer de marquer un but de plus que l'adversaire et tout faire pour ne pas encaisser. Il nous faudra être efficace dans la zone de vérité. L'objectif est de finir parmi les deux premiers pour pouvoir sortir de la phase de poule.

L'année passée on y était en Coupe de la Confédération, on n'en est pas sorti donc il faut se montrer un peu plus ambitieux. Pour nous c'est de chercher à figurer dans les deux premières places pour sortir de ces poules.

Qu'est ce qui pourra faire la différence dans ce match ?

C'est juste le mental. Avoir l'envie de se racheter. Il faut tout faire pour prendre les trois points.