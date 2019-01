Congo-Brazzaville: District de Nyanga - Les jeunes entendent créer des activités génératrices de revenus

La couche juvénile de la sous-préfecture, dans le département du Niari, a émis, le 14 janvier à l'issue d'une assemblée générale tenue à Brazzaville, le souhait d'être compétitive dans tous les secteurs d'activités porteurs de revenus pour développer leur contrée.

La création de l'association dénommée Dynamique, amour et rêves de Nyanga (DARN), a expliqué son président Lionel Ngodjo Louvosso, vise le développement de cette localité pour la rendre compétitive en unissant toutes ses filles et tous ses fils. A travers ce groupement, a-t-il poursuivi, les jeunes discuteront des problèmes qui concernent leur district afin de trouver les solutions les mieux adaptées. « La DARN veut être un outil qui symbolise le chemin du progrès de Nyanga et une véritable force de propositions qui pourra, d'ailleurs, jouer sa partition même sur la scène nationale », a indiqué Lionel Ngodjo Louvosso.

Il a, par ailleurs, exhorté ses amis à croire que le rayonnement de leur district dépend d'eux-mêmes en vendant mieux son image. « Pour relever les défis, nous devons associer à notre détermination des valeurs de paix, d'unité, de tolérance, d'acceptation de l'autre, du vivre ensemble et du mieux vivre ensemble en rejetant les antivaleurs telles que la manipulation, les affabulations et les violences de tout genre », a-t-il déclaré.

Cette assemblée générale qui a marqué également la sortie officielle de la DARN a permis la mise en place de son bureau exécutif et de sa commission de contrôle et de vérification. Le bureau exécutif est composé de quinze membres, sous la direction de Lionel Ngodjo Louvosso. La commission de contrôle et de vérification de trois membres est dirigée par Jobelin Pama Ngoyo. Sa présidente d'honneur est la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga.

Notons que cette rencontre s'est déroulée en présence du président des sages du département du Niari, Jean-Baptiste Youndouka. Ce dernier a rappelé aux jeunes de Nyanga les vertus de l'amour, les appelant à les matérialiser pour le développement de leur district.