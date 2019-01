Guinée Equatoriale: Création d'entreprises - Le pays met en place un guichet unique

Lancé au courant de la semaine, le guichet unique permet aux investisseurs et aux entreprises de créer une entreprise en sept jours dans le quatrième plus grand producteur de pétrole en Afrique.

Le guichet unique, explique-t-on, fournira un support d'informations adéquat aux futurs entrepreneurs et leur permettra de démarrer leurs activités dans les plus brefs délais. Cette démarche de la Guinée équatoriale, indique-t-on, devrait être très positive pour les entreprises et placer le pays au même niveau que ses concurrents régionaux et mondiaux. Elle témoigne également de la volonté politique du pays de réformer et fait écho à l'engagement du président Obiang Nguema Mbasogo de voir le Plan de développement économique national: Horizon 2020 être pleinement mis en œuvre. « Nos clients sont ravis de cette mesure. En tant que société, nous travaillons à encourager les investissements dans le pays, à faire en sorte que les investisseurs puissent effectuer une transition en douceur et bien fonctionner.

Ce guichet unique est un développement opportun car, la Guinée équatoriale s'attend à des milliards d'investissements au cours de son année énergétique 2019. Le guichet unique constitue une étape cruciale pour la réalisation des objectifs de diversification économique et de réduction de la pauvreté du pays dans le cadre de son Plan de développement économique national : Horizon 2020 », a déclaré Santiago Olo Lima, directeur pour la Guinée équatoriale du cabinet juridique Centurion Law Group.

La Guinée équatoriale a redoublé d'efforts pour séduire la communauté internationale et renforcer son attractivité pour les investisseurs ces dernières années. Le pays a adhéré à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 2017 et dirige à présent l'initiative LNG 2 Africa, qui vise à créer de nouveaux marchés pour le gaz naturel africain. « C'est une période passionnante pour la Guinée équatoriale et Centurion est bien placé pour aider les investisseurs à naviguer dans le secteur de l'énergie du pays », a pour sa part ajouté NJ Ayuk, PDG de Centurion.

Dans le cadre de son année de l'énergie 2019, la Guinée équatoriale accueille également le congrès et l'exposition de l'Appo Cap VII, du 1er au 5 avril, et le 5e forum des pays exportateurs de gaz en novembre. Cette année verra aussi se dérouler la troisième conférence économique nationale. Ces événements devraient attirer des milliards d'investissements dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures du pays.

Les solutions à guichet unique permettent aux entreprises de gérer tous les permis et processus nécessaires à la création d'une entreprise dans un guichet unique, réduisant ainsi la bureaucratie et éliminant les tracasseries administratives. Celles-ci ont été progressivement mises en œuvre dans le monde et en Afrique, entraînant une augmentation des investissements locaux et étrangers et favorisant la croissance des petites et moyennes entreprises.