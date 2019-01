Afrique: NBA - Quatre joueurs africains en lice pour le match des étoiles

Le All Star Game ou match des étoiles qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de la NBA, la ligue nord-américaine de basket, aura lieu le 17 février à Charlotte. Depuis un mois, le processus de désignation par vote des joueurs qui participeront à cette prestigieuse rencontre de gala a débuté. Le public partout dans le monde peut voter pour un joueur ou un groupe de joueurs qu'il souhaite voir sélectionné pour ce match.

Selon la nouvelle formule inaugurée en 2018 par la NBA, le All Star Game confronte désormais deux équipes sans considération de l'appartenance aux conférences Ouest et Est, formées par les deux joueurs, un à l'Est, un à l'Ouest, ayant reçu le plus de votes et désignés capitaines. A quelques jours de la clôture du vote du public qui prendra fin le 21 janvier, quatre joueurs africains évoluant tous dans la conférence Est sont en lice pour participer à ce match. Il s'agit du joueur d'origine nigériane, Giannis Otetokoumpo (Milwaukee), qui est en tête des votes à l'Est et pourrait être désigné capitaine de cette sélection ; du Camerounais Joel Embiid (Philadelphie) qui est bien présent ; du Nigérian Victor Oladipo (Indiana) lui aussi bien parti pour participer à son second All Star Game consécutif ; enfin, du Camerounais Pascal Siakam (Toronto) qui réalise un début de saison exceptionnel avec son équipe qui figure aussi sur la liste des quarante joueurs se disputant une place pour cette rencontre.

Malgré un début de saison tout aussi magnifique, le Congolais Serge Ibaka (Toronto) qui joue le meilleur basket de sa carrière ne figure pas sur cette liste. Mais rien n'est perdu puisque le public africain peut continuer à voter en ligne pour désigner ses joueurs qui, à l'instar d'Ibaka, mériteraient de disputer le match des étoiles.

Les noms des capitaines et des huit autres titulaires seront annoncés le 24 janvier, tandis que les remplaçants désignés par les entraîneurs seront connus le 31 janvier. La NBA a instauré une nouveauté cette année avec des jours comptant double pour le vote du public, les 3, 4, 10, 11 et 21 janvier. Le vote du public entre en compte à hauteur de 50% dans cette consultation, les 50% restants étant partagés entre les joueurs eux-mêmes et les représentants de la presse spécialisée.

Sauf blessure, la superstar Lebron James, qui a rejoint l'été dernier les Lakers de Los Angeles, devrait être sélectionné pour son 15e All Star Game consécutif, ce qui le placerait à la troisième place du classement historique derrière deux légendes des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, dix-neuf participations, et Kobe Bryant avec dix-huit.

Rappelons que l'an dernier, trois joueurs africains ont pris part au All Star Game qui s'était disputé à Los Angeles : Antetokoumpo, Embiid et Oladipo.