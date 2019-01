Congo-Brazzaville: Sportissimo - Jeux et sports traditionnels - Une alternative aux pratiques déloyales

La sauvegarde et la promotion des Jeux et sports traditionnels (JST) envisagés comme des pratiques sportives relèvent du patrimoine culturel immatériel car ils représentent un défi pour le développement futur du sport et des sociétés.

Les JST encouragent également le dialogue interculturel et la paix, renforçant l'engagement de la jeunesse et promouvant une pratique éthique du sport. Dans l'encyclopédie des sports, Kiochiro Matsuura, alors directeur général de l'Unesco, déclarait en 2003 : "La commémoration des formes indigènes et traditionnelles des sports et des jeux qui puisent aux origines de plusieurs communautés est une caractéristique grandissante de notre culture contemporaine" .

Aujourd'hui, les JST retracent l'itinéraire du passé pour l'éclairage de l'avenir. Décryptant le ngola, un des jeux traditionnels de divertissement, de mystères et de légendes en pratique au quotidien à Brazzaville, Durly Emilia Gankama lance un cri d'alarme pour que les décideurs exploitent certains jeux pour en faire un vecteur de la réappropriation culturelle en adoptant une politique sportive dynamique par la mise en place fédérative et institutionnelle. Les cas du ndzango et de la boxe des pharaons moderne sont une expérience révélatrice. Devenus disciplines sportives à part entière, ils se taillent un chemin dans le roc pour bien se positionner dans le mouvement olympique et sportif de manière à faire parler du patrimoine culturel immatériel congolais sous d'autres cieux, en Afrique et dans le monde. Et Durly Emilia Gankama rappelle que les jeux traditionnels sont des activités ludiques ayant marqué une époque ou une région précise.

Ces jeux représentent un patrimoine riche qui valorise l'identité culturelle d'un peuple et regroupe aussi bien les jeux d'adresse et de réflexion. Ils sont nombreux en Afrique d'une région à l'autre. L'on peut, par exemple, aussi codifier la course des piroguiers sur les cours d'eau dont recèlent le bassin du Congo. La lutte gréco-romaine n'est-elle pas née des cendres de la lutte traditionnelle africaine appelée autrement ailleurs le « libanda » ? Comme l'on peut bien le constater, les JST sont la composante de la diversité du patrimoine universel, issus d'une identité régionale ou locale et sont encadrés par des règles acceptées. Ils sont investis d'un caractère populaire tant dans leur pratique que dans l'organisation et sont bénéfiques pour la santé. Ce que révèle la consultation collective de l'Unesco en 2009 à Téhéran, en République islamique d'Iran. Il est donc indiqué de sauvegarder et de promouvoir ces jeux d'autant plus qu'ils jettent un pont entre les âges et la culture.

Parmi les caractéristiques développées, les JST favorisent la compréhension des pratiques culturelles, sociales et sportives contemporaines. Ils offrent aux gouvernements, aux communautés et aux individus la chance d'exprimer la fierté et la richesse culturelle. Non soumis aux enjeux économiques des sports classiques mondialisés, ils sont une alternative aux pratiques déloyales et contraires à l'éthique du sport. Ils n'ont pas besoin d'une quête équivalente de performances et de résultats conduisant à des pratiques dangereuses et illicites comme le dopage. L'importance de ce patrimoine culturel immatériel repose surtout dans le dialogue interculturel, tout en engageant les peuples pour la construction de sociétés pacifiées. Ils peuvent créer un terreau fertile pour la participation de la jeunesse au développement de la paix entre les communautés.

Il est un cadre de connaissances et de recherches dans l'élaboration d'une liste mondiale des JST. Chaque pays a intérêt à recourir à son authenticité pour lister ceux qui sont à valoriser et à mettre à la portée de tous au lieu de subir, par les nouvelles technologies de la communication, l'impérialisme culturel à travers des jeux et des sports conçus et développés dans une vision étrangère aux réalités africaines.