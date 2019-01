Congo-Brazzaville: Les Kamba's awards 2019 - Le trophée d'excellence qui promeut le septième ART congolais

La première édition de l'événement national se tiendra le 1er février, à l'institut français du Congo (IFC) de Brazzaville.

La cérémonie de distinction récompensera le meilleur acteur et la meilleure actrice du premier et second rôles, le meilleur réalisateur et le meilleur film. Outre cela, un prix d'honneur y est également réservé.

L'événement organisé avec l'appui du ministère de la Culture est une reconnaissance du mérite congolais dans la cinématographie. Avec ce prix, le cinéma congolais semble de plus en plus s'épanouir et pour les acteurs de ce secteur, cela n'est autre que le fruit de leur travail.

« Dans le combat de la relance du cinéma congolais, nous avons un prix qui vient récompenser nos efforts et honorer nos créations. Nous en sommes très fiers et saluons vivement l'initiative », a déclaré le producteur et réalisateur congolais, Richi Mbebele, dans une publication sur Facebook.

Notons que cet événement porte le nom de l'un des premiers cinéastes congolais nommé Sébastien Kamba. Admis à la retraite depuis plusieurs années déjà, il est le réalisateur du célèbre long-métrage " La rançon d'une alliance ", sorti en 1974.