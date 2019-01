Congo-Brazzaville: Spectacle - Juste parfait parle de la crise

Le 26 janvier, l'artiste comédien et humoriste congolais sera sur scène à l'Institut français Congo de Brazzaville. En solo, il évoquera le quotidien des Africains, en général, et des Congolais, en particulier, pendant les moments de marasme économique.

La prochaine prestation de Juste Parfait se focalisera sur un seul thème: « La crise ». En effet, le comédien montrera, à travers son art, comment les citoyens changent d'habitude pendant les moments de récession économique, comment un riche s'appauvrit mais aussi comment un pauvre s'enrichit pendant la crise et comment chacun d'eux traverse ce moment ainsi que la réaction des voisins. « Ce thème me permettra de mettre en lumière l'actualité de notre pays. Actuellement, nous vivons une crise, pas seulement une crise financière. Beaucoup de foyers sont en crise de compréhension mais aussi en crise comportementale. Nous parlerons de l'avant, de pendant et ferons une projection de l'après crise. Le spectacle se prépare bien, dans les conditions optimales de scène, on s'inspire des faits de la société », a précisé Juste Parfait.

Dans cette nouvelle scène, le jeune artiste se positionne en pédagogue afin d'éduquer la population dans un style comique. Le mois de janvier est décrété par certaines personnes comme celui de la galère. « Etant donné que les gens souffrent de la janviore (maladie de la galère pendant le mois de janvier), nous allons tout avouer et dévoiler », a -t-il ajouté. Ce spectacle cible le citoyen lambda et son environnement tout en relatant ses relations avec les administrateurs, particulièrement les propositions de la population qui ne sont pas souvent prises en compte.

L'humoriste et comédien le plus élancé du Congo peindra l'instinct de survie de la population qui dérègle les comportements des uns et des autres, à tel point qu'il est difficile de reconnaître son voisin. L'année 2019 offre un calendrier chargé pour Juste Parfat. Au cours du premier trimestre, Stromae, comme ses fans l'appellent, prendra part à deux festivals à l'extérieur du pays puis aura des spectacles, en collaboration avec d'autres comédiens locaux.