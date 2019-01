Cote d'Ivoire: Après la décision d'acquittement de la CPI de Laurent Gbagbo - Le gouvernement renforce sa solidarité envers les victimes

Une décision pour soulager les victimes de la crise postélectorale. Suite à la décision de la Cour pénale internationale d'acquitter l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'Etat de Côte d'Ivoire veut être plus solidaire des martyrs du régime de la Refondation.

Ainsi, à l'issue du conseil des ministres tenu, hier, au Palais de la Présidence au Plateau, sous l'autorité du chef de l'Etat, il a été décidé des mesures additionnelles en soutien aux victimes.

« Dans ces circonstances, le chef de l'Etat et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier, en faveur des victimes de la crise post-électorale, en vue de les soutenir davantage », a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré.

Poursuivant, le ministre de la Communication et des Médias a signifié que le gouvernement prenait acte de la décision de la CPI et de celle du Procureur de la CPI de faire appel de cette décision.

A en croire le ministre Sidi Touré, l'Etat souhaite que cette décision aille dans le sens de la décrispation telle qu'engagée par le président de la République, Alassane Ouattara, à travers les actes forts qu'il a initiés dans le sens de la paix et de la réconciliation.

Affaire Vin de Château de France/ Voici les mesures arrêtées par le gouvernement contre les sociétés concernées « Le président de la République et le gouvernement réitèrent leur volonté de consolider la paix, la cohésion nationale et le développement de notre pays », a-t-il ajouté.

Avant d'appeler l'ensemble des populations au calme, au pardon et à la réconciliation. Par ailleurs, le conseil a adopté une communication relative aux mesures de lutte contre l'insalubrité dans les usines de fabrication de produits alimentaires.

En effet, a expliqué le porte-parole du gouvernement, suite à la diffusion d'une vidéo montrant les conditions insalubres de conditionnement du vin, les investigations d'usage ont été effectuées en vue de vérifier les faits et d'identifier les entreprises mises en cause.

« Il s'agit des sociétés MIB et MIBEM sises à la zone industrielle de Koumassi, spécialisées dans le reconditionnement du vin importé en vrac sous le nom commercial "Château de France" », a-t-il confié.

Au regard des conditions insalubres avérées de production et des conditions pénibles des travailleurs, a-t-il indiqué, il avait été procédé immédiatement, suivant les procédures en vigueur en la matière, à l'arrêt de la production et à la saisie conservatoire de tous les stocks de produits finis.

Aussi, compte tenu de la gravité des faits, le conseil a arrêté les mesures suivantes : la suspension des activités desdites sociétés jusqu'à leur mise en conformité aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de fabrication du secteur ; la suspension de toute campagne et spots publicitaires relatifs aux produits des entreprises incriminées ; la suspension de la mise en vente des stocks disponibles auprès des grossistes, demi-grossistes et détaillants jusqu'à ce que leur conformité aux normes soit prouvée.

En outre, a informé Sidi Touré, le conseil a instruit le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de procéder à des opérations de contrôle et à des inspections des usines de fabrication de produits alimentaires et de prendre les dispositions réglementaires pour la mise en place de plans de maitrise sanitaire au sein des entreprises agro-alimentaires.

Enfin, le conseil a adopté une communication relative à la réhabilitation et à l'équipement du Centre de Service Civique de Guingréni (Boundiali).

Dans le cadre des actions initiées par le gouvernement pour juguler les conséquences des crises successives sur les jeunes, notamment le chômage des jeunes, l'incivisme et la recrudescence de la violence, a expliqué le ministre de la Communication ; le conseil a décidé de réhabiliter le Centre de Service Civique de Guingréni, dans le département de Boundiali.

« L'ouverture du centre de Guingréni permettra de resocialiser et d'intégrer les jeunes déscolarisés des régions dites anciennement Zones CNO », a-t-il justifié.