Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme ivoirienne - Mariatou Koné offre des véhicules à l'INFAS et à une ONG

Deux cars et un véhicule de type 4x4. C'est le don fait hier par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, à l'Institut national de formation des agents de santé publique (INFAS) et à l'ONG Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine (ARSIP) pour la mise en œuvre du projet SWEED en Côte d'Ivoire.

C'est à son collègue de la Santé et de l'Hygiène publique, Aouélé Eugène Aka, qu'elle a remis les clés des deux cars et celles du véhicule 4X4 au président de l'ARSIP, l'imam Koné Harouna. Mariatou Koné a exprimé sa joie de passer à l'opérationnalisation d'une partie des activités du SWEDD en vue de l'atteinte des indicateurs du projet.

Selon elle, il s'agit concernant, l'INFAS d'assurer la formation de 42 étudiants au master en sciences infirmières et obstétricales, option pédagogie des sciences de la santé (dont 7 Ivoiriens pour un montant global de 20 860 000 F CFA pour la première année du Master). «C'est au total 194 950 000 F CFA qui seront investis pour la formation des 21 étudiants ivoiriens au cours des deux années de formation.

Pour ce qui concerne l'ONG ARSIP, il s'agit dans le cadre de la convention d'un montant de 78 088 170 FCFA de conduire le plaidoyer auprès des leaders religieux au niveau national et au niveau local dans les 10 régions de mise en œuvre du projet afin de réduire les mariages précoces, de faire la promotion du planning familial et de contribuer à maintenir la jeune fille à l'école », at-elle expliqué.

Avant d'estimer que c'est avec ces actions du projet SWEDD et des autres secteurs du programme social du gouvernement menées par l'ensemble des acteurs et parties prenantes que le pays va lutter efficacement contre la pauvreté.

C'est pourquoi, elle a vivement remercié la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et l'Organisation Ouest-africaine pour la Santé (OOAS) pour leur appui technique et leur engagement quotidien aux côtés de la Côte d'Ivoire.

En tant que bénéficiaire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a salué le don qui, selon lui, arrive au bon moment. Il est heureux, a-t-il dit, que les véhicules viennent renforcer la capacité de fonctionnement de l'INFAS qui est au cœur du dispositif de ministère pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

Selon le coordonnateur du projet, Dr Kouassi Clément, SWEDD a pour mission d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes et de leur permettre d'accéder plus facilement aux services de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) de qualité.