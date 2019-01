Cote d'Ivoire: Barèmes et actes médicaux dans les cliniques privées - Vers le maintien des anciens tarifs

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé ne démord pas dans volonté de régler le problème des barèmes et actes médicaux dans les cliniques privées. A cet effet, il a rencontré encore les responsables d'associations et syndicats du secteur privé de la santé le lundi 14 janvier 2019 dernier en fin d'après-midi.

Le directeur de cabinet, Joseph Acka et plusieurs autres responsables de son cabinet étaient également présents lors de cette réunion au cours de laquelle, le ministre Aka Aouélé a demandé aux responsables des cliniques privées de s'impliquer davantage pour l'application " des tarifs et barèmes des honoraires et actes médicaux pratiqués en Côte d'Ivoire".

Cette concertation étant relative à la prise d'un arrêté interministériel en vue " d'une harmonisation des barèmes des tarifs et actes médicaux dans le secteur privé".

Cela a été l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'exhorter les différents responsables du secteur privé présents à une plus grande implication dans la mise en œuvre des tarifs et actes médicaux en vue d'éviter le constat qui prévaut actuellement et qui est synonyme de cacophonie.

Cette concertation jugée fructueuse et importante par le porte-parole des associations et syndicats du secteur privé, Dr Joseph Boguifo, a été marquée par leur engagement de mettre fin à la cacophonie en invitant les professionnels du secteur à se conformer aux tarifs des actes médicaux qui feront dans les prochains jours l'objet d'un arrêté interministériel.

De ce qui précède, nous pouvons noter d'abord, qu'une plus grande collaboration est nécessaire entre le ministère de la Santé et les différentes faitières, ensuite, la volonté de respecter les tarifs, honoraires et actes médicaux appliqués depuis le 1er mai 1998.

Et enfin, l'appel à plus de responsabilité en privilégiant l'intérêt général qui a été lancé auprès des différents responsables des sociétés d'assurance intervenant dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire.

Relativement à la posture des sociétés d'assurance, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique n'a pas écarté l'éventualité d'une rencontre avec son collègue de l'Économie et des Finances pour régler définitivement la question des tierspayant.

Pour les hôtes du jour du ministre, " tout le nécessaire sera fait pour régler cette crise dans les plus brefs délais ". Il est important de noter qu'officiellement, les tarifs des barèmes et actes médicaux dans les cliniques en vigueur sont ceux pratiqués depuis mai 1998. À l'exception de 3 prestations qui doivent faire l'objet " d'un arrêté interministériel ".

Les tarifs appliqués depuis le 1er janvier 2019 dans les cliniques privées en Côte d'Ivoire sont de deux ordres. D'un côté, les tarifs préférentiels assurés et de l'autre, les tarifs préférentiels pour les régimes mutualistes et régimes autofinancés.

Très impliqué, le ministre Aka Aouélé a multiplié les rencontres de concertation à son cabinet. Il a par ailleurs instruit ses plus proches collaborateurs, notamment son directeur de cabinet, Prof Joseph Acka, et la directrice des Établissements professionnels de la Santé (DEPS), Dr Bitty MarieJosephe, en vue d'effectuer des visites inopinées sur le terrain pour contrôler et réguler la profession et le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire.

Un symbole fort qui a eu le mérite de rassurer les responsables d'associations et syndicats du secteur. Comme on le voit, le ministre Aka Aouélé inscrit son action dans la vision du Président Alassane Ouattara de faire de 2019, une année du social au cours de laquelle la "santé pour tous" sera une priorité.

Pour une plus grande harmonisation de point de vue, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique prévoit une autre séance de travail avec ses hôtes du jour dans les plus brefs délais.