Maroc: Nasser Bourita s'entretient avec le président du Parlement d'Amérique latine

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes, Elias Castillo.

Dans une déclaration à la MAP, M. Castillo, en visite au Maroc pour prendre part à un colloque international sur les expériences de réconciliation nationale, prévu les 17 et 18 janvier, à l'initiative de la Chambre des conseillers, a indiqué que ses entretiens avec M. Bourita lui ont permis d'avoir une vision claire de la politique régionale et des continents africain et américain, notamment en Amérique latine.

Les deux parties ont échangé, à cette occasion, sur les relations de coopération entre le continent africain et le continent américain et les moyens de les renforcer davantage.

M. Castillo a souligné dans ce cadre que l'Assemblée générale du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes, qui aura lieu fin mai, verra la participation du Parlement panafricain et du Parlement arabe, précisant que cette Assemblée sera l'occasion de discuter de sujets communs entre l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique.

La Chambre des conseillers avait indiqué dans un communiqué que le colloque international sur les expériences de réconciliation nationale devait être consacré à l'examen d'une série d'expériences réussies de pays qui se sont engagés dans des réconciliations nationales.

Cette rencontre internationale devait être rehaussée par la présence de personnalités nationales et internationales, d'acteurs des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, outre les présidents de Parlements nationaux et régionaux d'Amérique latine, d'Afrique et du monde arabe.