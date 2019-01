Algérie: Championnat d'Algérie de judo juniors - Plus de 760 participants à Boumerdès

Boumerdes — Plus de 760 judokas représentant différents clubs du pays prennent part au Championnat d'Algérie de judo juniors (Filles - Garcons), individuel et par équipes, dont le coup d'envoi a été donné jeudi à Boumerdès.

Un nombreux public a assisté à la cérémonie d'ouverture de cette compétition de trois jours, abritée par la salle omnisports Mohamed-Belaredj de Boumerdès, en présence de représentants de la Fédération algérienne de judo (FAJ), notamment.

La première journée des compétitions a vu le déroulement des matchs éliminatoires en individuel, dans les catégories des -55kg, -60kg, -66kg et -73kg pour les garcons, ainsi que des -44kg, -48kg, -52kg et -57 kg pour les filles.

Ce championnat, qui enregistre la participation de nombreux judokas de la sélection nationale, prendra fin samedi avec le déroulement, en matinée, des combats éliminatoires et finales par équipes/filles, dans les catégories -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg et +70 kg, tandis que les garçons s'affronteront, en après-midi, dans les catégories de poids des -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg.

Selon Mustapha Lamali, président de la Ligue de judo de Boumerdès, organisatrice de la compétition en collaboration avec la FAJ et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, ce championnat est inscrit au titre des opérations de "préparation et de sélection des meilleurs éléments susceptibles de renforcer les rangs de l'équipe nationale de judo, appelée à prendre part à de nombreuses compétitions continentales et mondiales".