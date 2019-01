Algérie: Journée nationale de la commune - Les élus appelés à s'affranchir de la gestion bureaucratique

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui a appelé, jeudi à Alger, les élus locaux à "s'affranchir de la gestion bureaucratique et à sortir de leurs bureaux pour aller à la rencontre des citoyens" et les associer aux affaires de leur commune.

"Les élus locaux sont appelés à s'affranchir de la gestion administrative bureaucratique et à sortir des assemblées élues et des administrations pour aller à la rencontre des citoyens, échanger avec eux et les associer aux actions qui les concernent, notamment en ce qui concerne les structures publiques de proximité", a précisé M. Bedoui qui a présidé la célébration, sous le haut patronage du président de la République, de la journée nationale de la Commune au siège de la wilaya, sous le thème de "la commune au cœur des mutations", en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, le Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, des élus locaux et de membres du Parlement.

Exhortant ces responsables à "être plus proches du citoyen, à le défendre, à le respecter et à lui ouvrir leurs portes pour une relation qui dépasse le cadre conjoncturel", le ministre de l'Intérieur a soutenu que "la participation citoyenne est une école qui doit donner lieu à une génération de reconnaissance non de déni, une génération qui donne plus qu'elle ne demande".

"Les Collectivités locales sont le prolongement naturel des institutions constitutionnelles de l'Etat, un rempart contre lequel s'échouent toutes les vaines tentatives de faire basculer dans le doute, le discrédit et l'aventurisme les aspirations du peuple et d'instrumentaliser ses peines", a affirmé M. Bedoui appelant, dans ce sens, les élus à "l'adhésion autour des institutions de l'Etat, qui sont la soupape de sécurité de cette patrie et à faire barrage à toute atteinte à sa légitimité et représentativité et à toute menace de son unité et sa pérennité".

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a affirmé que "le Gouvernement ne ménage aucun effort pour le soutien des élus à travers la consolidation des dotations aux plans communaux de développement qui dépassent, depuis quelques années, les 100 milliards DA/an ainsi qu'aux grands plans sectoriels permettant de faire face au développement croissant des villes".

Il a rappelé, à ce propos, "la décision du président de la République relative la réactivation des Fonds de développement des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux en accompagnement de la stratégie de réorganisation des territoires à travers les wilayas déléguées et les nouvelles circonscriptions administratives".

Le ministre a insisté, dans ce sens, que "le Gouvernement œuvre, sur instruction du président de la République, à la concrétisation de cette stratégie, qui s'inscrit en droite ligne des orientations du Schéma national de l'aménagement durable du territoire, et qui englobera l'ensemble des wilayas du pays", afin de "s'orienter dans le futur vers une organisation territoriale à même de consolider la décentralisation en tant que choix inéluctable et irréversible".

Dans le cadre de ces mutations, le ministre a appelé les Services extérieurs de l'Etat à s'apprêter à se mettre au diapason d'un nouveau dispositif de réformes en matière de gestion des Collectivités locales dans les grandes villes à la faveur du nouveau Code des Collectivités locales, objet actuellement de larges consultations avant son approbation et sa présentation au Parlement".

A noter que les présidents des Assemblées populaires communales (APC) de la wilaya d'Alger ont rendu, à cette occasion, hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le parrainage de cette célébration.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a remis des distinctions à des familles de victimes du devoir national et à nombre de présidents et de fonctionnaires d'APC.

Cette cérémonie a été marquée, en outre, par l'attribution d'un prix de 100 millions de dinars à trois communes pionnières en matière d'énergies renouvelables, à savoir Ouargla, Laghouat et Theniet El Had (w. de Tissemsilt).

En clôture, une convention a été signée entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et l'Agence nationale des déchets sous le supervision des ministres des deux départements