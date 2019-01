Madagascar: Athlétisme - Place à Eau Vive Sport pour Tous !

Pour inaugurer la saison 2019, la Fédération Malgache d'Athlétisme a choisi d'organiser une journée dénommée Eau Vive Sport pour Tous. Une manière de joindre l'utile à l'agréable car, c'est en même temps une levée de fonds qu'une campagne de sensibilisation.

Le 3 février marquera le début de la nouvelle saison pour l'athlétisme. Ce sera une journée dénommée Eau Vive Sport pour Tous qui va se tenir autour du lac Anosy. Eau Vive car la Star fait partie des sponsors de la FMF. Mais la nouvelle saison marquera aussi l'entrée de Telma dont le partenariat avec l'athlétisme s'inscrit dans la durée.

Deux autres stages. Après le basket-ball et le foot-ball, voici que Telma débarque à la fédération d'athlétisme pour apporter tout son soutien à la plus grande discipline pourvoyeuse de médailles notamment durant les derniers Jeux des Iles de l'Océan Indien à la Réunion où elle a ramené dans l'escarcelle malgache 16 médailles d'or.

Cette année encore et pour les Jeux des Iles qui vont se tenir à l'île Maurice du 19 au 28 juillet, la FMA, de la bouche de sa présidente Norolalao Andriamahazo Ramanantsoa, entend faire mieux et justifie ses ambitions par le truchement de la multiplication des stages.

Après celui passé en Chine, la FMA prévoit encore de tenir deux autres dont le dernier avant les Jeux des Iles et prévu durer 45 jours.

Droit modique. « Tout est question de bonne volonté mais il nous faut aussi du soutien et que sur ce chapitre, je veux remercier chaleureusement la STAR et Telma », confie encore Norolalao Ramanantsoa en prenant soin de rajouter que la FMA ne ferme pas ses portes à ceux qui veulent l'aider à réussir.

Et on revient à la journée du 3 février pour cette « Eau Vive Sport pour Tous » qui, comme son nom l'indique est une course ouverte à tout le monde mais moyennant un droit modique de 1000 ariary pour un enfant contre 2000 ariary pour un adulte. Les écoles paieront 20 000 ariary contre 175 000 ariary pour les institutions et les sociétés.

Il y aura également un relais inter-écoles où une équipe est formée par six filles et six garçons. Le dernier et non des moindres ,est le côté animation où la FMA a fait appel comme lors d'une journée de masse à des spécialistes en zumba.

Place donc aux inscriptions qui seront clôturées le 1er février. La première course en fait. Et pour une noble cause...