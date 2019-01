Madagascar: Pisciculture - Une filière encore sous-exploitée, mais des actions de relance en vue

La mise à jour et la mise en œuvre de la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture s'avèrent actuellement nécessaire.

La pisciculture est une filière prometteuse. Malheureusement, les potentiels demeurent sous-exploités.

« On ne dispose pas encore de statistiques fiables sur la production piscicole à Madagascar, mais ce qui est sûr, c'est que les offres ne suivent pas les demandes » a expliqué Vero Rahantamalala, Directrice de l'Aquaculture au sein du ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques.

Mauvaise performance

La production demeure par ailleurs très insuffisante puisque, pour la pisciculture en étangs par exemple, Madagascar n'a produit, selon les statistiques (disponibles, mais non fiables) que 573.473 kg de poissons en 2017.

Cette mauvaise performance s'explique notamment par l'absence de la mise en œuvre de la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture. Mais les donnes vont bientôt changer puisque le ministère projette actuellement une mise à jour et une mise en œuvre effective de cette stratégie.

Parmi les actions à entreprendre, figure l'amélioration de l'alimentation pour poissons. Le secteur privé est justement associé à ces actions de relance.

C'est le cas notamment de Farmshop qui a lancé récemment une nouvelle gamme de produits pour carpe et tilapia, laquelle a été présentée dernièrement, devant les acteurs de la pisciculture, lors d'une conférence qui s'est déroulée à l'Alliance Française Andavamamba.

Il s'agit d'une gamme qui se décline en quatre références selon l'âge et la taille des poissons : du démarrage à la finition, pour le grossissement et pour les géniteurs.

« Avec une flottabilité de plus de cinq heures, la Provende Carpe et Tilapia facilite le nourrissage pour les pisciculteurs qui voient les poissons consommer l'aliment en surface et réduit donc les pertes d'aliments », a expliqué un responsable de Farmshop.

« Au final, la flottabilité de l'aliment et sa haute qualité nutritionnelle augmente la rentabilité des élevages piscicoles », a-t-il ajouté. La provende offre également de très bons résultats en terme de croissance des poissons jusqu'à 300 g au terme de six mois d'élevage avec un taux de conversion de 1,5.

Actions à entreprendre

Avec la Provende Carpe et Tilapia, les éleveurs malgaches bénéficieront de 40 ans d'expertise de LFL Maurice dans la production de provende pour animaux aquatiques.

En effet, la provende Carpe et Tilapia de LFL est utilisée par de nombreuses fermes commerciales en Afrique de l'Est et en Afrique Australe. Leader dans le domaine de la provenderie, LFL est une société certifiée ISO 9001 : 2008.

Elle emploie plus d'une centaine de personnes, avec trois unités de production situées à Antananarivo, Diego et Tamatave. Elle propose une large gamme (Chair, ponte, porc, ruminant, canard) produite suivant des standards internationaux offrant aux éleveurs locaux des performances garanties pour leurs élevages.

Farmshop a pour mission de professionnaliser l'élevage à Madagascar et pousser ainsi l'entreprenariat local, en ce sens. Pour en revenir à la politique de développement de l'aquaculture, un certain nombre d'actions seront entreprises.

On peut citer entre autres, l'élaboration des plans régionaux de développement de l'aquaculture continentale, la professionnalisation des aquaculteurs et la diversification des espèces exploitées.

Les autorités s'attèleront, par ailleurs à l'extension et à la vulgarisation des techniques améliorées en aquaculture, à l'augmentation du nombre d'aquaculteurs, à l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits d'aquaculture. Enfin, la mise en place des plateformes des acteurs de la filière aquacole est prévue pour mieux renforcer les partenariats.