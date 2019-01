Ile Maurice: Décès d'une ado de 15 ans enceinte - La famille de son ex savait pour la grossesse

Il fait l'objet d'une accusation de «causing child to be sexually abused». L'ex-petit ami d'une adolescente de 15 ans, enceinte de 18 semaines, qui est décédée à l'hôpital mercredi 16 janvier, a été arrêté par la police le 11 janvier. Il avait payé une caution de Rs 5 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 100 000.

La jeune fille avait été admise à l'hôpital SSRN depuis le mercredi 9 janvier, se plaignant de fortes douleurs au ventre. Dimanche 13 janvier, elle a été transférée à l'unité des soins intensifs, mais n'a pas survécu.

Sollicité, le père du suspect confie que «c'est triste ce qui s'est passé». Il avance qu'il était au courant de cette relation et de la grossesse. «Ils se sont connus au temple, j'en ai déjà parlé au père de la fille.» De poursuivre qu'il ne s'est pas opposé à leur relation, ajoutant toutefois qu'il leur avait conseillé de se concentrer sur leurs études. «Mon épouse est très bouleversée par ce qui est arrivé.»

Les funérailles de la jeune fille ont eu lieu hier. «Get figir to mama enn dernié fwa, ouver to lizié. To koumadir enn princesse... » Ce sont les cris et les pleurs de désespoir de sa mère. C'était la consternation à Plaine-des-Papayes. Proches, voisins et camarades de classe sont venus rendre un dernier hommage à la collégienne de Grade 10 (ex-Form IV).

Alors que le prêtre disait les dernières prières, hier, il devait faire ressortir que l'adolescente était très active au sein du temple. Qu'elle était douée pour les chants religieux et était une élève brillante.

La famille de la jeune fille est, elle, sous le choc. La mère de la défunte a porté plainte au poste de police de Plaine-des-Papayes le jeudi 10 janvier contre un jeune de 17 ans, sous une charge de causing child to be sexually abused. La jeune fille, en compagnie de sa mère, aurait raconté aux enquêteurs qu'elle était tombée amoureuse de cet habitant de Mapou il y a deux ans.

En octobre 2018, les deux jeunes se seraient donné rendez-vous dans la soirée. L'adolescent aurait demandé à la collégienne d'avoir des relations sexuelles avec lui. Elle aurait ensuite coupé les ponts avec le jeune homme puisque sa famille n'approuvait guère cette relation.