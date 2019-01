Algérie: Adrar - Une quarantaine de participants au salon "Touat-Expo" de la production nationale

Adrar — Une quarantaine de participants, représentant différentes régions du pays, prennent part au salon de la production nationale "Touat-Expo" ouvert jeudi à Adrar, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI-Touat) de la wilaya d'Adrar.

Cette manifestation, devant s'étaler jusqu'au 21 janvier courant, vise à encourager et promouvoir la production nationale, vulgariser les opportunités existantes et les avantages préconisés pour l'encouragement de l'investissement à Adrar afin de soutenir le développement local, a indiqué le président de la CCI-Touat, Ahmed Belaalem.

Ce selon, qu'abrite l'espace "Souika", expose les activités et produits des entreprises, dans divers secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme, les services bancaires et les assurances, a précisé le même responsable.

Des matériels et outils agricoles et industriels, des équipements concernant les énergies renouvelables, l'industrie agroalimentaire, les travaux publics, l'électroménager, le préfabriqué et l'ameublement hôtelier, sont exposés lors de cette manifestation.

Le Salon constitue également une opportunité pour les opérateurs locaux et nationaux d'échanger leur savoir-faire, de développer des partenariats et d'ouvrir des antennes et des points de vente et d'exposition de produits nationaux, selon les organisateurs.

Le programme de cette manifestation prévoit, en marge des expositions, une conférence sur "Les perspectives prometteuses de l'investissement dans la wilaya d'Adrar", animée par des universitaires et cadres de la direction de l'Industrie et des Mines (DIM) d'Adrar.

La wilaya d'Adrar recèle d'importantes potentialités susceptibles de contribuer à la promotion de l'investissement productif, notamment dans les domaines de développement durable, à l'instar des énergies renouvelables, de l'agriculture et du tourisme, futurs leviers de développement à Adrar et dans le Grand Sud, estiment les organisateurs.