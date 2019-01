Algérie: Zemali - "Engouement grandissant des jeunes pour la création de micro-entreprises"

Mila — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale, Mourad Zemali, a affirmé jeudi à Mila que "l'engouement des jeunes pour la création de micro-entreprises grandi de jour en jour".

Lors d'une cérémonie de signature d'une convention de formation à l'élevage entre la Caisse nationale d'assurance chomage (CNAC) de Mila et le centre de formation professionnelle de la commune de Teraï Bainane, le ministre a préconisé de former les jeunes désireux créer des micro-entreprises, à la gestion des entreprises et à l'entrepreneuriat pour leur permettre de "réussir des projets générant de la richesse et des emplois".

Il a également donné des instructions aux responsables locaux de l'ANSEJ et de la CANAC pour lever le gel actuel sur certaines activités au niveau des régions et communes qui nécessitent le renforcement des micro-entreprises telle que la commune de Teraï Bainane dont la vocation agricole et la faiblesse du tissu industrielle exigent un soutien pour développer d'autres activités comme le transport qui la sortira de son désenclavement.

M. Zemali a également ordonné d'organiser une caravane de sensibilisation qui sillonne les communes de Mila pour sensibiliser les jeunes diplomés universitaires et de la formation professionnelle à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et leur expliquer les avantages offerts par les dispositifs de soutien public.

Il a aussi insisté sur l'accompagnement de ces entreprises de jeunes et l'adaptation de leurs activités aux spécificités locales.

Au CFPA de Teraï Bainane, le ministre a souligné le role du secteur de la formation professionnelle et a préconisé son association au travail de la caravane de sensibilisation à lancer "prochainement" à Mila.

Le ministre a présidé avec le wali de Mila, Mohamed Amier, au siège de la commune chef-lieu de wilaya, la distinction de victimes du terrorisme et de l'ancien président de l'APC de Mila, à l'occasion de la journée nationale de la commune (18 janvier).

M. Zemali a également inspecté plusieurs projets créés dans le cadre du dispositif de l'ANSEJ dont une clinique des urgences médicales dans la commune de Grarem Gouga, une unité de production d'aliment de bétail à Hamala et une micro-entreprise de controle du ciment à Mila.

Il a exprimé sa satisfaction des activités de ces entreprises et a souligné l'importance de leur accompagnement par les autorités locales pour en garantir le succès et encourager l'émergence d'autres.

Le ministre poursuivra sa visite par l'inspection des sièges de la CNAS et de l'agence de wilaya d'emploi avant d'inaugurer une annexe de l'ANSEJ dans la commune de Chelghoum Laïd ou il suivra un exposé sur le secteur de l'emploi dans la wilaya.