Cote d'Ivoire: Mise en œuvre du projet Swedd - Mariatou Koné remet du matériel roulant à l'INFAS et à l'ONG ARSIP

Le Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, le Professeur Mariatou Koné, a procédé, le 16 janvier 2019, à son cabinet, à une remise de matériels roulant au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et à l'Organisation non Gouvernementale l'Alliance des religieux pour la sante intégrale et la promotion de la personne humaine (ARSIP).

Ces équipements ont été réceptionnés par le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Aka Ouellé et le président de l'ONG ARSIP , l'Imam Koné Harouna qui sont respectivement les premiers responsables des deux structures bénéficiaires.

D'une valeur de plus de 165 millions de francs CFA , ce matériel roulant est composé de deux bus de 32 places destinés à l'institut national de formation des agents de la santé (INFAS) et d'un véhicule double cabine de type 4X4 pour l'ONG ARSIP.

Cet appui en équipement de mobilité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'Autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le sahel (Swedd) en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs du Projet.

Au niveau de l'ONG ARSIP , il s'agit de faire plaidoyer auprès des leaders religieux dans les 10 régions de mise en œuvre du Projet afin de réduire les mariages précoces, de faire la promotion du planning familial et de contribuer à la scolarisation et au maintien de la jeune fille à l'école.

En qui concerne l'INFAS, il est question, d'assurer la formation de 42 étudiants dont 7 ivoiriens, issus des 7 pays bénéficiaires du Projet Swedd au master en sciences infirmières et obstétricales, option pédagogie des sciences de la santé).

La formation des 7 premiers étudiants ivoiriens va couter à l'État de Côte d'Ivoire pour la première année environ 21 millions de francs. Un montant de 194 950 000 F CFA sera investi pour la formation de 21 étudiants au cours des deux autres années de formation.

L'objectif est de doter la Côte d'Ivoire et l'ensemble des pays SWEDD en personnel de Santé (sages-femmes enseignantes) suffisamment formés pour dispenser des programmes de formation de qualité en vue de contribuer au renforcement de la profession Sage-femme.

Ces cars devront donc servir à assurer le transport des étudiants issus de l'ensemble des pays SWEDD dans les meilleures conditions, afin de contribuer à réunir les exigences d'un centre d'excellence.

Une initiative saluée par le Ministre de la Santé Dr Aka Aouélé qui promet faire un suivi particulier des équipements reçus.

La Ministre Mariatou Koné , pour sa part traduit la reconnaissance cde l'Etat de Côte d'Ivoire aux partenaires au développement dont la Banque Mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la Populations (UNFPA) ; principaux bailleurs du projet Swedd pour leurs appuis constants à la Cote d'Ivoire dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté.

Outre cette remise de véhicules, l'INFAS a préalablement reçu dans le cadre du projet Swedd du matériel informatique, du matériel de climatisation (50 de type armoire 6 CV et 33 splits 2 CV), 05 véhicules de type 4X4 et enfin des équipements de restauration et de nutrition (250 réchauds à gaz par école pour la restauration des étudiants sur les sites de stage en zone rurale (50 par école), 10 frigos, 10 gazinières et 10 bouteilles de gaz B 12). Le tout pour une enveloppe de plus de 400 millions de Francs Cfa.