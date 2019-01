Ile Maurice: Efficacité énergétique - Atelier sur les conclusions d'une étude sur l'utilisation d'énergie dans les secteurs de l'industrie et des PME

communiqué de presse

Les conclusions d'une étude sur l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique dans les secteurs de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) feront l'objet d'un atelier de travail d'une demi-journée qui se tiendra, le 24 janvier 2019, au Cyber Tower 1 à Ebène. Le Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, sera présent pour l'ouverture.

Une centaine de participants des PME et de diverses industries participeront à l'atelier. Cette initiative conjointe du ministère de l'Energie et des Services publics et de l'Energy Efficiency Management Office vise à disséminer les données de l'étude sur l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique dans les secteurs de l'industrie et des PME.

Plusieurs thèmes seront à l'ordre du jour dont les conclusions de l'étude et les problèmes encourus ; l'importance des données ; l'importance d'utiliser l'énergie efficacement ; l'audit énergétique obligatoire dans le secteur privé ; et l'importance des systèmes de gestion énergétique.

L'étude

Le contrat pour mener une étude sur l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique dans les secteurs du transport, de l'industrie et des PME a été alloué par le ministère de l'Énergie et des Services publics, le 15 novembre 2017, au prestataire de services, StraConsult Ltd.

Le projet consistait à calculer la consommation énergétique par sous-secteur du bâtiment, y compris, des mesures instrumentées indiquant la consommation d'électricité, l'utilisation de combustibles fossiles et l'utilisation d'énergies renouvelables, la surface et la capacité de pointe des installations solaires photovoltaïques, les capteurs d'eau solaires, l'utilisation annuelle de groupes électrogènes de secours, l'utilisation annuelle d'électricité pour le chauffage et le refroidissement, le coût du combustible utilisé, et la production annuelle, entre autres.

L'étude portait sur le calcul des intensités d'utilisation de l'énergie (IUE), la ventilation de la consommation d'énergie et l'affichage sous forme de graphiques appropriés ; la relation entre l'IUE et l'économie de carburant pour les différents sous-secteurs et catégories.