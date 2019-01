Ile Maurice: Rodrigues-Aménagement du territoire - Une étude aérienne effectuée dans le cadre de l'élaboration du Land Drainage Master Plan

communiqué de presse

Dans le cadre de l'élaboration du Land Drainage Master Plan pour la République de Maurice une équipe technique sud-africaine a effectué à Rodrigues une étude aérienne pendant cinq jours, qui a démarré le vendredi 11 janvier dernier. Ce projet, au coût de plus de Rs 16,7 millions est mis en œuvre par le Bureau du Premier Ministre, à travers la National Development Unit (NDU), en partenariat avec l'Assemblée Régionale de Rodrigues. Le contrat a été alloué à la firme sud-africaine AAM Geomatics (Pty) Ltd, une agence internationale spécialisée dans les solutions géo-spatiales.

Le Private Parliamentary Secretary, M. Francisco François, a rencontré l'équipe technique, qui comprenait le navigateur, M. Manie Jordaan, et le pilote, M. Ruan Van Zyl, pour un état des lieux, le 14 janvier dernier, à l'aéroport Plaine Corail.

L'avion ZS-OYN a sillonné le ciel de l'île à une altitude de 3,200 pieds ces derniers jours pour prendre des images aériennes de haute résolution pour la Land Drainage Authority. L'objectif était de photographier Rodrigues et de reproduire un modèle de l'île en 3D à l'aide de la télédétection par laser (liDAR), qui sera utilisé pour le projet principal.

Les techniques utilisées pour avoir des plans photographiques en 3D très précis et à hautes résolutions de Rodrigues sont le modèle numérique de terrain (Digital Elevation Model-DEM) qui est une représentation de la topographie d'une zone terrestre sous une forme adaptée à son utilisation par un calculateur numérique, et l'imagerie aérienne.

Le DEM est un outil opérant à l'aide de technologies de pointe et permet d'avoir des données topographiques et hydrographiques exactes et précises. Il permet non seulement d'établir un inventaire des drains naturels ou construits et mais également de générer un nouveau schéma des réseaux des drains. Le DEM sera, en effet, un outil essentiel pour les autorités nationale et locale pour des projets de développement infrastructurels qui concernent la construction de barrages, de logement, de routes, de drains, la préparation des zones à risques d'inondation, ainsi que pour répondre aux catastrophes.

Lors de la visite des lieux, M. Francisco François a exprimé sa satisfaction quant à l'opération menée par l'équipe sud-africaine à Rodrigues. Selon lui, le DEM sera utile pour le développement global de Rodrigues et Maurice. « Avec des images géographiques en trois dimensions plus performantes et précises, nous serons en mesure de statuer où des drains doivent être aménagés ou s'il y aura la nécessité de les réaménagés. C'est un outil moderne que sera à disposition de l'Assemblée Régionale de Rodrigues et des autorités à Maurice », a-t-il avancé.

L'équipe se rendra ensuite à Maurice pour poursuivre leur travail. D'une durée de six mois, le projet sera complété vers mai cette année.