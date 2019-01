Algérie: ِCréation d'un nouveau centre national de recherche sur l'environnement et le développement durable

Annaba — Le réseau national de la recherche scientifique a été doté d'un nouveau centre national de recherche scientifique sur l'environnement et le développement durable, réalisé à l'université Badji Mokhtar de la wilaya d'Annaba, a indiqué jeudi le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, Abdelhafid Ourak.

Considéré comme un "acquis scientifique et de référence" pour les activités de recherche liées à l'environnement et au développement durable, ce centre est destiné "à relancer les travaux de recherche traitant des questions environnementales et à la recherche de solutions pour sécuriser et valoriser les ressources naturelles au service du développement durable", a précisé le même responsable au cours de la cérémonie d'installation de la directrice de ce centre, Pr Zehad Bousselama.

"Les questions environnementales et les défis du développement durable sont aujourd'hui les priorités d'une stratégie visant à préserver l'équilibre social et économique de la société", a-t-il affirmé, rappelant "les défis urgents" qui exigent de trouver des solutions aux problèmes d'eau et de nutrition, à la stabilité climatique et à la protection et la valorisation des ressources naturelles au service du développement.

La même source a ajouté dans ce même contexte que les résultats des différents laboratoires de recherche activant dans les domaines de l'environnement et du développement durable, réalisés à l'échelle nationale seront intégrés au niveau de ce centre afin de concrétiser ces résultats en traitant des aspects environnementaux tout en contribuant à la relance des projets de développement avec la collaboration de partenaires économiques.

Le centre national de recherche scientifique sur l'environnement et le développement durable permettra de générer prés de 100 postes d'emploi dont 50 réservés aux chercheurs permanents promus des universités, a souligné le même responsable.