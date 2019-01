Tunisie: Une parfaite maîtrise du genre

En voici le synopsis : «Le film raconte l'histoire de Yasmine, étudiante en journalisme, et ses deux amis, Walid et Bilel, qui cherchent à élucider le mystère d'un vieux crime, commis il y a plus de 25 ans. Au milieu de nulle part, une femme avait été trouvée mutilée et laissée pour morte. Leur investigation les mène à une forêt où ils découvrent un patelin, une "Dachra". Coincé dans ce territoire inconnu, le trio va essayer de fuir l'horreur».

Rappelons que «Dachra» est, en effet, le premier film d'horreur tunisien, sélectionné au prestigieux festival la Mostra de Venise, au Festival polonais Splat Film Fest International au Fantastic Film Festival où il a obtenu le prix du film le plus effrayant et Midnight Screenings du Cairo International Film Festival en novembre 2018 et dernièrement au Göteborg Film Festival dans la section New Voices.

Un film très particulier et qui fera date dans l'histoire du cinéma parce que non seulement son réalisateur a introduit le genre sans le malmener et avec beaucoup de maestria mais parce qu'il a compris qu'il y a tout un public à conquérir et qu'un film tunisien peut avoir un succès commercial s'il est bien fait et sans «auteurisme» éculé. Un film qui secoue son public surtout pour les amateurs de films d'horreur . Une réussite dans le genre !