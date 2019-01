Tunisie: La ville tourne au ralenti

D'ailleurs, depuis quelques semaines, les rondes policières qui sévissaient autour du marché et empêchaient ces vendeurs ambulants de stationner, ont disparu. Ce fut le retour à ce marché parallèle où tout est permis.

Mais, en dehors de ces rues en ébullition, c'est le calme. Jusqu'à onze heures environ. Les cafés sont pris d'assaut et les fast-foods ne désemplissent pas. Les terrasses des cafés sont également archicombles et rien ne différencie cette journée de suspension du travail d'une autre. Même les voitures en circulation ont repris et seuls les gros bus sont absents. Leur terminus est squatté par les voitures particulières. On a saisi l'occasion pour se garer en vue d'aller faire des emplettes dans les grandes surfaces aux alentours.

Au coin de la rue, une banque est fermée. Une autre, un plus loin, fonctionne. Dans l'une de celles qui ont ouvert leurs portes, on effectue des opérations de retrait et de versements comme c'est le cas tous les jours.

Un client hilarant montre du doigt le tableau du cours des devises : «le dinar est à 3,510 pour un euro et on se paie des grèves ! C'est le comble».

Une personne âgée, qui semble être un retraité, commente à sa façon cette journée : «Avec les augmentations partout, l'impossibilité de nous faire rembourser, depuis un bon bout de temps par la Cnam, les pharmaciens qui traînent les pieds pour signer la convention, on n'y arrive plus. Et ils veulent nous oublier. Je suis pour la grève!».

«Oui, le pays est à l'arrêt depuis vendredi dernier, avec le week-end prolongé et la journée du lundi. On reviendra soi-disant au travail le vendredi, pour repartir en vacances le samedi et dimanche. Où sont la rentabilité et la bonne gouvernance?». D'ailleurs, la Tunisie est sans doute le seul pays au monde où on discute les augmentations de salaire alors que le budget a été voté. C'est un non-sens.

Du côté de la Poste, des recettes des finances, le rideau est baissé, comme c'est le cas dans les autres administrations qui se trouvent à la sortie de la ville.

Les agences de télécommunication, quant à elles, sont en activité.

Ainsi donc, cette journée de grève est vécue différemment par les citoyens. Le seul qui se plaint en silence, c'est bien le pays qui s'enfonce dans la crise. Jusqu'à quand ?