Tunisie: Les urgentistes au secours des malades

Grève ou pas grève, le travail continue d'une façon bien normale dans les urgences, nous déclare El Mamoun Ben Cheikh, chef du service des urgences au CHU Mongi Slim. Il ajoute que dans de pareilles occasions, les gens savent que c'est un jour de grève générale et ne se bousculent donc pas devant les portes du service des urgences. De notre côté, on est bien préparés à ce jour, souligne-t-il.

Médecins et infirmiers étaient bien prêts pour accueillir les cas urgents et les ausculter avec attention, à l'exemple de cette jeune fille accompagnée par sa mère qui ne peut plus se tenir debout et ce vieil homme qui peine lui aussi à marcher. Ils sont tous les deux très vite pris en charge par l'équipe du service des urgences.

Le chef du service nous explique encore que les opérations chirurgicales ne peuvent être pas annulées à l'occasion de cette grève. «Pour que la vie continue, il faudrait bien soigner les gens», nous affirme-t-il. Mais il a pointé du doigt le manque des équipements et du personnel médical et paramédical et ce scanner en panne depuis un an au moment où le nombre des malades est passé de 75 en 2013 à 200 ces dernières années. Pour ce besoin, les malades sont acculés à faire le scanner dans des institutions privées, conclut-il.

A l'entrée principale du CHU Mongi Slim, le staff médical et paramédical en grève discutait dans une ambiance bon enfant avant de prendre la direction de la capitale pour participer au mouvement de contestation à la Place Mohamed-Ali. Le secrétaire général du syndicat de base de l'hôpital, Kais Zagari, nous fait savoir que la grève générale se déroule dans le calme et en conformité avec l'appel de la centrale syndicale. Il a, à son tour, tenu à rappeler les conditions lamentables dans lesquelles travaillent les employés de l'hôpital, ce qui a poussé le syndicat à organiser un mouvement de protestation sur les lieux le 8 janvier dernier pour réclamer plus d'équipements, dont notamment un scanner.

Deux autres cadres paramédicaux, présents sur les lieux, ont tenu à dénoncer à cette occasion la situation du service de maternité au CHU et le manque des médicaments, dont le Depakine 500 mg.

Du côté de la direction générale de l'hôpital, on a demandé à s'entretenir avec l'un des responsables en place, mais notre attente fut vaine.