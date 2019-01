Tunisie: Se reprendre en main

Et si les Espérantistes ont pu éviter la défaite de justesse, ce n'était pas le cas des Clubistes africains qui ont transformé une victoire en défaite. Yassine Chammakhi qui a fait le plus difficile en dribblant trois joueurs du CS Constantine, a fini par provoquer un penalty. Un penalty qu'il n'a pas su transformer et les Constantinois de répliquer sur un contre, suffisant pour marquer le but de la victoire. Un succès obtenu sur la dernière action de la rencontre.

En somme, l'Espérance Sportive de Tunis tout comme le Club Africain du reste ont raté leur entrée en matière dans la phase des groupes de la Champions League. A la différence que les Espérantistes ont transformé une défaite en un match nul alors que les Clubistes ont passé à côté d'une victoire pour concéder la défaite.

A cœur vaillant...

Cet après-midi, l'EST et le CA affronteront respectivement Platinum Stars et Ismaily Sporting pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes. L'occasion pour nos deux représentants tunisiens de rectifier le tir par rapport aux résultats obtenus lors de la première journée de cette phase des poules.

A El Menzah, le technicien «sang et or» aura toutes les cartes en règle, exception faite du public qui ne sera pas au rendez-vous à cause de la sanction du huis clos.

Mouine Chaâbani qui a ménagé bon nombre de ses joueurs-cadres mardi dernier pourra compter sur leur fraîcheur physique. Ce n'est pas le cas de son homologue clubiste, Chiheb Ellili, contraint de tourner avec le même effectif que la direction du club n'a pas pu enrichir vu que le Club Africain est interdit de recrutements. C'est dire que le CA n'a pas les moyens de ses ambitions en Ligue des champions africaine et c'est avec cœur, au sens premier du terme, que Yassine Chammakhi et ses camarades abordent cette épreuve continentale.

Pour le champion d'Afrique en titre, par contre, les moyens humains mis à sa disposition par le président du club, Hamdi Meddeb, sont à la hauteur des ambitions du doyen des clubs tunisiens. En témoignent les deux derniers recrutements, le Libyen Hamdou El Houni et le Nigérian Junior Lokosa.

C'est dire que Mouine Chaâbani et ses joueurs doivent revoir sérieusement leur copie en C1 africaine. Certes, Anice Badri a sauvé les meubles contre Horoya Conakry, mais ce qu'attendent les supporters «sang et or» et même les observateurs, c'est un meilleur rendement de la part du champion d'Afrique en titre.