Afrique du Nord: Mondial Handball 2019 - Les adversaires de la Tunisie et de l'Egypte en 8ès

On vous l'apprenait hier. La Tunisie et l'Egypte ont décroché jeudi leur ticket pour les huitièmes de finale du Mondial de handball 2019 en Allemagne et au Danemark. Et on connait leur programme du tour suivant.

Dans ce tour principal, deux groupes. D'un côté, la Croatie (4 points), l'Allemagne (3), la France (3), l'Espagne (2), le Brésil (0) et l'Islande (0) à Cologne, et de l'autre, le Danemark (4 points), la Suède (4), la Norvège (2), la Hongrie (1), l'Égypte (1) et la Tunisie (0) se retrouveront à Herning.

La Tunisie débute ce samedi contre la suède avant d'enchainer dimanche devant la Hongrie. Puis le 23 janvier, duel contre l'Egypte.

De leur côté, les Pharaons seront opposés à la Norvège dimanche, puis le Danemark lundi avant l'opposition 100% africain face aux Aigles de Carthage.

Et les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales.

L'Angola éliminé en phase de groupes disputera les matchs de classement. Le premier l'opposera à l'Arabie saoudite dès ce samedi.