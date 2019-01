Tunisie: Il faudra oser...

L'équipe égyptienne, malgré tous ses mauvais résultats dernièrement, reste capable de rebondir à tout moment. Elle a failli surprendre TP Mazembe la semaine dernière, et reste décidée à se racheter de son premier faux pas. Le CA, pour sa part, a « oublié » son échec en première journée face à Constantine.

Un échec sévère mais duquel les joueurs de Chiheb Ellili ont beaucoup appris. Par rapport à ce premier revers, Ellili pourrait compter sur les services de Ayadi, revenu de suspension, Darragi, blessé au cours du match de vendredi dernier, et Ben Yahia, lui aussi rétabli.

C'est un bon renfort pour l'entrejeu clubiste qui a besoin de plus de dynamisme et de mobilité pour créer le danger et ramener un résultat positif. Mecharek et Khemissi, tous les deux jeunes et talentueux, manquent encore d'entente et d'expérience pour apporter le plus. Cela dit, ils n'ont pas démérité et peuvent, avec plus de matches continentaux dans les jambes, s'améliorer. Maintenant, et pour le match de ce soir, l'expérience va devoir l'emporter du côté de Chiheb Ellili : dont la préférence ira aux joueurs prêts physiquement et qui ont l'expérience de ces matches difficiles. Un entrejeu relanceur, où Khelil, Ayadi et Ben Yahia (la composition idéale pour le 4-3-3 de l'entraîneur clubiste) gagnent leurs duels et obligent les joueurs de l'Ismaily à ne pas jouer à l'aise, fera l'affaire.

C'est le compartiment qui va dire si le CA est en mesure d'imposer son jeu et de passer cet écueil de l'Ismaily. L'apport des latéraux Agrebi et Abdi s'avère déterminant dans le plan du jeu clubiste. Ce sera un plan offensif mais pas hasardeux et irréfléchi. Il faudra oser, oui, pour déstabiliser un adversaire prenable en défense, mais en même temps, il faudra éviter de craquer en défense, le maillon faible de l'équipe. L'action du but constantinois vers la fin en dit beaucoup sur l'énorme erreur collective du milieu et de la défense.

Pas d'erreurs

Ellili a programmé des exercices de repli et de couverture sachant que les joueurs égyptiens sont virevoltants et techniques dans ce qu'ils font. Agrebi et Abdi sont les deux joueurs qui doivent faire le plus attention en phase défensive. Tous les deux sont prenables dans le un contre un, c'est pourquoi Khelil et Ayadi vont les aider à protéger leur zone. En attaque, Abdi s'avère plus précieux avec des incursions qui vont aider Chamakhi et Darragi. L'essentiel est de ne pas commettre des erreurs de placement et de relance qui peuvent être fatales par la suite. Chamakhi conservera sa place d'attaquant de pointe qui peut décrocher selon la position de ses équipiers en phase d'attaque. Reste alors une place à prendre entre Dhaouadi et Haddad. Le premier a perdu de sa vivacité, de sa technique dans les duels un contre un, mais reste capable de retrouver ses qualités. Il sera en ballottage avec Haddad, un joueur de couloir qui peut offrir plus de précision et de mobilité mais qui, lui aussi, a des hauts et des bas.

Dans ce match déterminant, la victoire est impérative avant de se déplacer pour jouer TPMazembe. Un résultat nul (en cas de nul dans l'autre match) peut être une satisfaction. Mais pour le moment, les équipiers affichent une volonté de gagner et de chasser la malchance et l'inefficacité du premier match. Les cartes clubistes sont importantes. Plus que la tactique et le nom des joueurs, c'est l'intelligence dans le jeu et la bonne gestion des occasions qui vont aider le CA à bien démarrer dans ce groupe. L'équipe ne joue pas si mal malgré tous les imprévus. Et c'est ce soir que les Clubistes entendent le confirmer pour bien gérer le prochain match, beaucoup plus compliqué.