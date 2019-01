Tunisie: Amina Bettaïeb et le portrait unique, en son genre

Et c'est sans doute l'une des caractéristiques essentielles d'Amina Bettaïeb quand elle peint des portraits poétisés de Tunisiens.

«J'adore peindre des gens qui nous ressemblent»

Nous sommes toujours éblouis par les nombreux portraits qu'elle nous donne à découvrir sur facebook ou dans diverses galeries du Grand-Tunis. Portraits de circonstances publics anonymes ou familiers que dans sa collection elle classe en trois parties : les politiques et les littéraires et artistiques sous forme d'hommages à ceux qui ont servi le pays ; ceux des différentes catégories et d'âge de la tunisianité car, dit-elle «J'adore peindre des gens qui nous ressemblent», enfin des œuvres très personnelles et qui lui tiennent à cœur sur la notion de Liberté.

En référence à la poésie de Chebbi ou de Ouled Ahmed, comme dans la série des politiques juste après l'assassinat, tour à tour, de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi.

Des portraits uniques, captés instantanément

Ce samedi, à l'espace Guermassi, à Tunis, le public pourra apprécier, à sa juste valeur, «une petite galerie de portraits» d'Amina Bettaïeb, comme avant-goût à une plus grande et ambitieuse, un autre jour. Il s'agit d'une vingtaine d'œuvres dont la plupart sont des aquarelles (sur papier Arches, grand format), et des peintures sur toile et sur bois. Lors de ce vernissage, le public pourra les approcher de près sur les cimaises, et remarquer que ces portraits uniques dans leur genre ont été comme posés réellement, avec justesse et réalisme sur les différents supports. Ils ont été captés comme le schlick-schlak d'un Rolex instantanément. Mais à s'y méprendre, car captés de la chambre du cœur et de l'esprit et cette manu-tension à les reproduire avec la vitesse de l'instinct.

Du dessin sous-jacent, rejaillissent alors des effets de couleurs à grands lavis et de lumières pour indiquer les atmosphères propres à chaque portrait et de sa catégorie. Amina Bettaïeb exulte dans ses aquarelles et elle est une grande coloriste qui sait donner du caractère à chaque œuvre. C'est une classique-moderne qui a trouvé sa voie !