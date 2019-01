Tunisie: Les prérogatives du gouvernement

Hier, on a assisté à une course d'interprétation des articles contenus aussi bien dans le Code du travail que dans le Code pénal concernant les conditions de réquisition et surtout les délais à ne pas dépasser pour obliger un agent administratif à regagner son poste de travail sous peine d'être sanctionné.

Du côté de l'Ugtt, on soutient que l'ordonnance de réquisition ne peut être prise selon la loi 77/1973 que par le chef de l'Etat et non par le chef du gouvernement et qu'elle ne peut être considérée comme légale qu'à la condition qu'elle soit décrétée deux jours avant celui de la grève, soit le lundi 14 janvier 2019.

Reste à savoir maintenant si l'ordonnance de réquisition émise par la présidence du gouvernement est en conformité avec les dispositions contenues dans le Code du travail ou non.

Il semble, en effet, que l'article 389 du Code du travail n'a pas fixé un délai au-delà duquel le gouvernement n'a plus le droit d'opérer de réquisition à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'une institution publique.

L'article en question se contente, en effet, de fixer les conditions dans lesquelles «une entreprise ou son personnel sont réquisitionnés suite à un décret lorsqu'une grève est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal d'un service essentiel». Et ce sont bien les membres du gouvernement, chacun selon sa spécialité, qui décident quels sont les services considérés comme essentiels où les agents doivent être réquisitionnés et accepter l'ordonnance de réquisition. Les contrevenants sont passibles d'une peine de prison d'un mois à un an et d'une amende de cent à cinq cents dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, selon l'article 390 du Code du travail qui dispose qu'en cas de récidive, «ces peines sont portées au double».

Mais d'où provient la condition des quarante-huit heures au-delà desquelles la réquisition est à considérer comme illégale ?

Il semble, en effet, que le délai en question est contenu dans l'article 107 du Code pénal qui dispose que «l'ordre de réquisition doit être émis un jour ou deux avant la date de la grève. L'ordre de réquisition émis entre aussitôt en fonction».

Du côté de La Kasbah, on soutient que le gouvernement a bel et bien respecté les délais de réquisition dont les ordres ont été émis le mercredi 16 janvier 2019, soit un jour avant la date de la grève, conformément à l'article 107 du Code pénal.

Les mêmes sources précisent que le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation d'émettre les ordonnances de réquisition un jour avant la grève parce qu'il était occupé tout au long de la semaine par les négociations avec l'Ugtt dans le but de parvenir à une solution à même de suspendre la grève.

Le décret gouvernemental publié mercredi 16 janvier relatif à la réquisition de certains agents relevant de quelques ministères et entreprises publiques s'inscrit bien dans le cadre des compétences accordées aux membres du gouvernement qui bénéficient du pouvoir discrétionnaire leur permettant de définir les secteurs où ils peuvent ordonner les réquisitions qu'ils estiment nécessaires.