Tunisie: Une meilleure réaffectation des ressources comme alternative

L'étude montre, à cet effet, que la politique de tarification de l'eau est limitée par des aléas climatiques, des pressions démographiques, un choix politique et des déficits publics.

Du côté de la demande, «la rareté de cette ressource ne pourrait être mieux gérée que dans le cadre d'une politique de gestion rationnelle. Ainsi, les solutions résident dans la réaffectation des ressources et leur valorisation».

Appuyer la valeur ajoutée

Selon l'étude, la valeur économique de l'eau est de 3,5 DT/ m3, «c'est la valeur ajoutée que devrait apporter un m3 d'eau utilisée dans les activités économiques».

En cas de réaffectation, l'optimisation des ressources favorisera un gain potentiel de 12,8%. Pour assurer la valorisation de la source d'eau, un effort additionnel doit être déployé afin de garantir 3.800 millions de dinars de valeur ajoutée et une économie d'eau de 429 millions de m3.

D'autres efforts supplémentaires seront consentis pour appuyer la valeur ajoutée actuelle dans des secteurs, tels que les agrumes, les palmiers dattiers ( nouvelles et anciennes plantations), le blé tendre, l'orge, les tomates, les pommes, le tourisme (haute et moyenne gammes littorales et intérieures).

Cette étude a abouti à une conclusion: les négociations autour de l'Aleca ne porteront leurs fruits qu'en respectant quelques conditions relatives au taux de la valeur ajoutée en agriculture devant atteindre 13% et l'augmentation des terres arables de 280.000 ha. Par ailleurs, «les politiques sectorielles et les négociations en cours devraient tenir compte de cette rareté. Les gains d'efficacité sont possibles en améliorant les activités existantes, avec une augmentation du rendement physique et matériel et une réduction de la consommation, sinon la seule alternative demeure celle relative à une meilleure réaffectation des ressources».