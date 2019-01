Tunisie: Taboubi promet un acte II

Le secrétaire général de l'Ugtt a également mis en garde le gouvernement « et ceux qui le conseillent » contre les tentations et les tentatives de détruire l'Ugtt. « Ceux qui se sont essayés à ce jeu ont toujours perdu, clame Taboubi. Vous pouvez nous vaincre uniquement en travaillant en faveur de la Tunisie".

Noureddine Taboubi s'est aussi adressé au gouvernement en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une journée ordinaire de grève et qui passera. Il a ainsi prévenu qu'une commission administrative se tiendra demain pour prendre les dispositions nécessaires et les décisions qui s'imposent pour la suite du mouvement. Le chef du syndicat le plus important en Tunisie a également profité de l'occasion pour rappeler les mauvais chiffres réalisés par le gouvernement: un taux d'endettement qui frôle les 70%, un pouvoir d'achat en berne et une crise économique et sociale sans précédent.

En réponse au chef du gouvernement qui avait la veille indiqué qu'une hausse excessive des salaires nécessiterait davantage d'endettement, Noureddine Taboubi rappelle qu'il y a 2000 millions de dinars par an à aller chercher chez les fraudeurs fiscaux. "75% des recettes fiscales proviennent des travailleurs", martèle encore Taboubi. Selon lui, 800.000 Tunisiens n'ont pas accès à l'eau potable et près de 150.000 foyers vivent aujourd'hui dans l'insalubrité la plus totale. Comme la veille, Taboubi a fustigé le gouvernement qu'il accuse de recevoir ses ordres directement "d'outre-mer", en allusion au FMI et à la BM.

Le secrétaire général de l'Ugtt a tenu dans son discours à défendre les droits des retraités en précisant qu'aucun accord excluant les retraités ne sera signé par l'Ugtt.