Tunisie: Gagner, toujours gagner !

Paradoxe, diront certains! Mais c'est ainsi qu'est faite la vie. Il arrive qu'on pleure d'un œil et qu'on montre sa joie de l'autre œil.

Cela dit, il ne faut pas oublier que l'Espérance Sportive de Tunis, qu'on qualifie de «dawla» est une sorte d'Etat dans l'Etat. Lequel «Etat» peut avoir sa propre atmosphère saine qui respire la bonne santé et qui peut, du coup, véhiculer son esprit d'allégresse au restant de l'Etat, dont elle fait partie. C'est sous cet angle qu'il faut prendre la chose.

Fermons cette petite parenthèse qui s'impose pour faire taire les détracteurs du doyen des clubs tunisiens.

Leadership en point de mire

De nouveau, on enlève la casquette de la compétition locale après avoir gagné le match de rattrapage contre l'US Ben Guerdane (2-0), mardi dernier, pour porter celle de la compétition africaine. En effet, l'EST jouera tout à l'heure, à El Menzah, son match valable pour la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions africaine. Ce sera face aux Zimbabwéens du FC Platinium.

Pour l'Espérance qui ne marchandera nullement sur le leadership dans cette étape, seule la victoire pourrait s'ajouter aux ingrédients des festivités. Tout autre résultat serait en total déphasage et considéré comme étant une fausse note dans la sublime symphonie déjà bien orchestrée.

Le champion d'Afrique en titre est devenu l'équipe à battre que tous les adversaires cherchent à défier pour se mettre en évidence. Et c'est à lui de démontrer que la notoriété à laquelle il est arrivé est loin d'être surfaite. Dissuader, frapper fort et gagner, tels seront toujours les objectifs de l'Espérance. Il ne faut pas laisser la moindre chance aux adversaires. Plus encore, quand il s'agit de «novices» comme les Zimbabwéens qui, normalement, ne verront que du feu devant l'ogre qu'est le représentant du football tunisien.

Au grand complet

Il se trouve que l'Espérance passe par une belle période ces derniers temps. Tout lui réussit même si elle a connu quelques frayeurs lors de son dernier duel continental de la première journée, joué contre Horoya Conakry en Guinée. Mais malgré vents et marées, la troupe à Mouîne Chaâbani s'était tirée d'affaire sur le fil du rasoir aux toutes dernières secondes du match en arrachant l'égalisation (1-1) grâce au lutin Anice Badri.

Aujourd'hui, les protégés de Chaâbani sont tenus de réaliser une victoire limpide qui devrait illustrer leur supériorité et rassurer leurs supporters qui, une fois de plus, seront privés du droit d'accès au stade à cause de la suspension infligée par la CAF.

Mais, grâce à la disponibilité de tout l'effectif, l'Espérance n'aura, logiquement, aucune difficulté pour remporter sa première victoire et s'installer confortablement à la première place.

Ainsi, tous les joueurs, mis au repos mardi dernier contre l'US Ben Guerdane et qui étaient au nombre de neuf, seront de la partie tout à l'heure. Du coup, le onze de départ, qui sera mobilisé par Mouîne Chaâbani, sera composé, à un élément près, de Rami Jeridi, Sameh Derbali, Aymen Ben Mohamed, Chamseddine Dhaouadi, Khalil Chammam, Franck Kom, Fusseini Coulibaly, Saâd Bguir, Anice Badri, Youssef Blaïli et Yassine Khénissi.