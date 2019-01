Tunisie: Des chocs à profusion !

La rencontre phare dans cette poule mettra aux prises Tronja, 2e, à Al Mawani, 3e, et ayant mis fin aux victoires de La Marsa dimanche dernier.

Ainsi les débats entre ces deux grandes équipes seront passionnantes et d'un niveau très élevé comme la saison dernière. Les deux équipes du peloton de tête, en l'occurrence Outik et Read Olf, partiront favorites en rencontrant respectivement les deux lanternes rouges, à savoir L'Aouina et Metline.

L'attraction !

En poule B, la rencontre devant opposer Kéribis de Korba, 2e à Dar Chaâbane Fehri, 3e, sera attractive. Vainqueur en déplacement la semaine dernière, Kéribis fera de son mieux pour continuer sur sa lancée.

De son côté, Dar Chaâbane, vaincue à domicile pendant la même journée, jouera pour le rachat et le maintien parmi le peloton de tête. Un fait certain, ce match sera spectaculaire. Un autre match s'annonçant très disputé. Il mettra aux prises Al Maâmoura, auteur d'une belle victoire en déplacement contre Dar Chaâbane, à Al Kérib vaincue à domicile. Ainsi, Al Maâmoura jouera pour la confirmation et Al Kérib pour le rachat. Enfin et bien qu'il évolue à domicile, la mission du leader Béni Khiar s'annonce difficile face à Hammamet qui a retrouvé son niveau d'antan en réalisant deux victoires de suite.

Le test !

En poule C, le déplacement du leader Ouardanine à Saheline pour s'opposer à l'équipe locale lui constituera un bon test pour évaluer ses prédispositions face à une équipe difficile à manier à domicile. Dans les deux autres matches de la poule , Read Star Sousse et Al Messadine partiront avec les faveurs des pronostics face à deux adversaires du bas du tableau, à savoir respectivement le Club Chebbien et Ksar Helal. Enfin, en poule D, le match phare opposera le leader Sbeïtla à son dauphin le Club Gafsien. Ainsi il sera passionnant et beau à suivre. La rencontre Tataouine-Annahal sera équilibrée en raison du niveau rapproché des deux équipes.