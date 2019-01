Cote d'Ivoire: Attécoubé - Danho Paulin annonce un fonds de 20 millions de FCFA pour les femmes

Les populations d'Attécoubé et le conseil municipal conduit par le maire Danho Paulin se sont retrouvés hier pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Comme chaque année, ce fut l'occasion pour le premier magistrat de la commune de faire le bilan de l'année écoulée et surtout d'aborder les perspectives. Sur ce point, on peut dire que les femmes seront les plus gâtées.

En effet, le maire Danho Paulin a annoncé la mise en place d'un fonds de garantie de 20 millions FCFA pour les femmes.

Ce n'est pas tout, l'élu local s'est aussi engagé à faire en sorte que les « mamans » de sa commune bénéficient davantage du Fonds d'appui à la femme (Fafci) parrainée par la Première dame Dominique Ouattara.

Pour les jeunes, en tant que ministre des Sports et des Loisirs, il a annoncé la construction de deux stades de proximité « pour que les jeunes arrêtent de jouer dans la rue ». A cela s'ajoute l'achèvement du marché.

La construction de toutes ces infrastructures a-t-il indiqué, s'inscrivent dans la continuité. Il a salué l'esprit de famille qui règne dans la commune.

« Après deux décennies, je mesure le chemin parcouru. Nous avons modestement changé le visage d'Attécoubé, à travers la construction d'écoles, de centres santé et de routes. Mais, nous avons surtout construit quelque chose d'encore plus grand.

Nous avons fait en sorte que les populations venues de nord, de l'ouest, de l'est, du centre soient à l'aise dans la commune. Et même celles venues du continent », a-t-il noté. 2018, a-t-il poursuivi, a été une année spéciale pour Attécoubé avec la nomination de deux de ses fils au Gouvernement.

Le ministre Tchagba Laurent de l'hydraulique et lui-même. Avant cette adresse du premier magistrat, les couches vives de la commune (femmes, jeunes, opérateurs, administratifs, chefs coutumiers, religieux, agent municipaux, artistes, handicapés, sportifs, association etc., se sont succédé pour présenter leurs vœux de nouvel an à leur élu local.