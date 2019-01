Cote d'Ivoire: Direction générale des impôts - 2146 milliards de FCFA de recettes réalisées en 2018

Une rentrée fiscale faite de révélation, d'explication et d'éclairage. Ainsi se résume la rencontre liée à la présentation de l'annexe fiscale 2019 qui a eu lieu hier à Abidjan, entre le Directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, et la presse nationale et internationale.

Ouattara Sié qui ne s'est pas dérobé face aux questions des journalistes, a révélé que pour 2018, l'objectif assigné à la Direction générale des impôts était de 2170 milliards de F CFA.

« Au 31 décembre 2018, la Dgi a réalisé 2146 milliards de F CFA, soit 99 % du taux de réalisation. Les impôts qui ont eu un rendement particulier sont l'impôt sur les bénéfices avec un rendement de 102 % et l'impôt sur le revenu des créances avec un rendement de 107 %», a-t-il précisé.

Ajoutant que l'impôt foncier a rapporté 99,5 milliards de FCFA contre un objectif de 101 milliards de FCFA.

Au chapitre de l'annexe fiscale 2019, en vigueur depuis le 2 janvier 2019, le Dg des Impôts a informé qu'elle comporte une série de 36 mesures (21 mesures ont été décortiquées devant la presse, Ndlr) classées en cinq ordres : les mesures de soutien aux entreprises ; les mesures de renforcement des moyens de l'Etat ; les mesures à caractère social ; les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal et les mesures techniques.

Pour le soutien aux entreprises, Ouattara Sié a évoqué les mesures d'incitation fiscale au profit des Petites et moyennes entreprises (Pme). Celles-ci bénéficient de diverses mesures d'exonération en matière de contribution des patentes, de l'impôt foncier et de droits d'enregistrement.

Le cas des entreprises qui acceptent des stagiaires ou embauchent Pour les Pme réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 200 millions FCFA, il est institué une vérification de comptabilité sans pénalités qui peut être effectuée une seule fois au cours des trois premières années d'existence de l'entreprise.

Des avantages sont aussi accordés à des entreprises qui offrent des stages. Ainsi, par stagiaire, au niveau des Pme, le crédit d'impôt est de 25 000 FCFA contre 50 000 pour les grandes entreprises.

Quant aux Pme ou grandes entreprises qui embauchent, l'avantage est porté à 1,5 million de FCFA par personne en crédit d'impôts. Le même avantage est également accordé à l'embauche des personnes handicapées, soit 1,5 million de Fcfa par personne handicapée.

En ce qui concerne l'Aménagement du régime fiscal des prestataires de services pétroliers, « il est institué un mécanisme d'imposition forfaitaire au taux unique de 6 % applicable au chiffre d'affaires hors taxes réalisé en Côte d'Ivoire et prenant en compte l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les impôts sur les traitements et salaires que les prestataires de services pétroliers sont tenus de déclarer et d'acquitter. ».

Par ailleurs, il est précisé que les prestataires de services pétroliers des entreprises en phase d'exploration et de celles en phase d'exploitation qui remplissent la condition de nationalité étrangère, sont soumis au régime fiscal simplifié, avec obligation trimestrielle de déclaration et de paiement de l'impôt.

Faisant savoir en outre que « les prestataires de services pétroliers qui ne remplissent pas la condition tenant à la nationalité étrangère, sont imposés dans les conditions de droit commun ».

Pour les mesures de renforcement des moyens de l'État, le Dg des Impôts a annoncé l'institution de droits d'accises sur les marbres et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.

Expliquant que dans le cadre de l'application du dispositif fiscal communautaire et en vue d'élargir l'assiette fiscale, les marbres et les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux sont soumis aux droits d'accises au taux de 10 %. «C'est un choix.

L'Uemoa laisse la latitude à chaque Etat de choisir dans une liste. Tout choix peut être subjectif ou arbitraire. La Côte d'Ivoire a estimé que dans la liste communautaire, il était plus intéressant de mettre des droits d'assises sur les véhicules de plus de 13 chevaux et sur les marbres.

C'est un choix technique qui a été fait en tenant compte de la philosophie des droits d'assises qui est d'encourager les comportements ou décourager les comportements», a-t-il justifié.

Les éclairages sur l'Airsi Au sujet de la rumeur faisant croire que l'Acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel ( Airsi) en douane, est un nouvel impôt au niveau des exportations, le premier responsable du fisc relevé à l’endroit des opérateurs économiques que cette disposition a toujours été appliquée en douanes.

« C'est un impôt qui existe depuis 29 ans. L'annexe fiscale 2019 apporte simplement des aménagements. Par le passé, les prélèvements étaient collectés par les transitaires. Mais à la pratique, ils n'étaient pas reversés correctement.

Désormais, ce n'est plus le transitaire mais l'administration des douanes qui collecte. L'opérateur économique continue de payer le même montant selon que le reversement se fait par le transitaire ou l'administration des douanes. Et le taux à payer est de 5% contre 7,5%. », a clarifié Ouattara Sié.

Avant de conclure : « Nous avons une annexe fiscale qui donne les grandes orientations du gouvernement pour cette année et les années à venir en matière fiscale.

Il y a des différentes mesures qui ont été prises en faveur des entreprises, de certaines couches socio-professionnelles, de certains secteurs d'activités. Tout cela traduit les ambitions du gouvernement qui visent à placer l'entrepreneuriat privé au cœur de sa politique de développement».