Sénégal: Babacar Noël Ndoye - «Balla Gaye 2 a tout pour dominer l'aréne»

«Le retour» tel pourrait être le qualificatif du 13 janvier dernier organisé au stade Léopold Sédar Senghor par le promoteur Gaston Production avec à la clé un retentissant succès de Balla Gaye 2 devant Modou Lô.

Mais, il a réussi à ouvrir, à termes de perspectives, les grandes portes de l'arène selon certains spécialistes de la lutte dont Babacar Noël Ndoye.

Dans la lecture qu'il en fait, le journaliste-chroniqueur, pense que le Lion de Guédiawaye a rattrapé son retard et démontré qu'il a tout pour dominer l'arène. Il est d'avis aussi que la course au titre de Roi des arènes constitue un source de blocage des lutteurs dans le choix de leurs adversaires.

Après son retour gagnant face à Gris Bordeaux lors de la saison écoulée, nombre d'acteurs de la lutte demandent à revoir Balla Gaye 2 et mettre tout le monde d'accord sur sa capacité à aller à la reconquête du titre du roi des arènes qu'il a perdu en 2014.

Le moins que l'on peut dire est que la tête de file de l'Ecole de Lutte Balla Gaye a rassuré sur ses capacités après son combat de ce dimanche conclu avec une probante victoire sur Modou Lo.

Babacar Noël Ndoye, spécialiste de la lutte est de ceux là et reste d'avis que le Lion de Guédiawaye a réussi, après ce succès à rattraper le retard accusé depuis plus de deux ans.

«Ils étaient nombreux à dire que il était fini au vu de son poids et de sa condition physique. Surtout qu'il était resté plus de deux ans sans descendre dans l'arène.

Mais, il a réussi à rattraper ce retard lorqu'il est allé à l'Institut des sports de Paris. Il n'y a donc pas de raisons qu'on ne lui accorde pas une attention particulière.

Il a beaucoup de ficelles en matière de lutte. Il a démontré qu'il est un véritable champion. Balla Gaye 2 a tout pour dominer l'arène s'il continue sur cette lancée», reconnaît-il.

Poursuivant son analyse, l'ancien journaliste sportif de Walf d'ajouter : «On a dit qu'il avait perdu ses reflexes mais ce qu'on a vu contre Modou Lô démontre le contraire.

Il reste qu'en matière de sports de combat, il y a beaucoup de chose. C'est dans le temps et la durée que l'on aura des éléments d'information sur l'individu. Car, le sport de combat ne rime pas avec certaines pratiques», prévient t-il.

, A travers sa longue expérience de l'évolution de lutte sénégalaise, Babacar Noël Ndoye voit dans le style, le profil et la popularité du fils de Double Less, une certaine ressemblance avec ces lutteurs de l'ancienne génération ayant fait, à leur temps, la fierté de la lutte sénégalaise.

«Un lutteur comme Mbaye Guéye avait tout révolutionné lorsqu'il est arrivé. Il était arrivé dans un milieu tout chétif. Malgré ses 90 kg maximum, il a croisé des lutteurs qui faisaient plus de cent kilos et parvenait à les renverser.

Dans un certain sens, on peut le comparer à lui. Le champion fassois le détenait à l'époque beaucoup de qualité. Il ressemble également à son père Double Less qui avait aussi des qualités au dessus de la moyenne.

Il y a eu Manga II qui fonçait directement sur son adversaire avec certaine audace. Balla Gaye a tous ces atouts là. Il a une ressemblance avec pas mal de lutteurs dans l'histoire. La jeunesse actuelle ne connait pas les anciens lutteurs.

Mais ils avaient une certaine aura, un gabarit, une technique de lutte impressionnant et la force de soulever en quelque sorte des montagnes. Ils faisaient la fierté de la lutte sénégalaise».

Quand le titre de Roi des arènes bloque les lutteurs

Interpellé sur la convoitise autour du Roi des arènes suscitée encore après le succès de Balla Gaye 2 sur Modou Lô, Babacar Noêl Ndoye est d'avis qu'elle constitue un frein au développement de la lutte. Cette victoire a en effet relancé de plus belle la course vers le titre officieux détenu par Eumeu Séne.

«Que les lutteurs luttent entre eux...»

Perdu face à Bombardier, la reconquête semble désormais être en ligne de mire et le «chantier» d'envergure du Lion de Guédiawaye.

Mais, selon le spécialiste de lutte, la course pour le titre du Roi des arènes limite les lutteurs dans le choix de leurs adversaires. «Il faut que les lutteurs l'acceptent. C'est une mentalité.

C'est au niveau des encadrements que l'ont fait monter les enchères. Ils disent qu'un tel a le titre alors qu'il n'y a pas de titre dans l'arène. Le titre de Roi des arènes n'est pas officiel », explique t-il, avant de poursuivre :

« Il faut que les gens sachent que l'on est en sport. Tout le monde peut devenir un champion. Il ne faut pas être obnubilé par un titre qui n'existe plus.

Cette affaire de titre de Roi des arènes a commencé en 1984 et s'est terminé en 1992 quand Manga 2 a raccroché. Il ne faut pas nous parler de titre pour ne pas se rencontrer.

Que les lutteurs luttent entre eux et gagner de l'argent. C'est cela qui fait le charme de la lutte », soutient-il, tout récusant l'état d'esprit en cours dans les milieux de la lutte.

« Eumeu Séne déclare qu'il ne luttera plus avec Balla Gaye. Ce dernier estime qu'il ne lutterait pas avec Tapha Tine. Lorsque les lutteurs ont commencé à faire le distingo en choisissant leurs adversaires, je me suis dit que l'on est plus dans le domaine du sport.

Autrefois, les lutteurs n'avaient pas cet état d'esprit. Ils se rencontraient entre eux. C'étaient dans des circonstances qui surprenaient les gens. Ils se défiaient entre eux», note-il.

«Ce qui me gène est que les lutteurs ont tendance à dire que moi je ne lutterai pas avec untel ou untel alors qu'ils ont tous les mêmes arguments. Je ne vois pas qui est premier, qui est deuxième et qui ne l'est pas.

Ils ont tous les mêmes chances, les mêmes arguments physiques techniques pour se rencontrer. Il y a certaine qui ne veulent pas s'aventurer à rencontrer un tel par peur de perdre un combat. Alors qu'ils sont tous des «Nantango» (alter égaux) », fait-t-il ce doyen de la presse sportive.