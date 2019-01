Sénégal: Découverte macabre à la Patte d'Oie - Deux corps en état de décomposition extraits du canal sous le pont de l'Emergence

Deux corps en état de décomposition ont été découverts dans un canal sous le Pont de l'Emergence Aliou Sow (ex-pont Sénégal 92).

Selon Babacar Ibra Mar, le sous-préfet des Parcelles Assainies, c'est vers 10h, hier jeudi, que les Sapeurs pompiers ont reçu un appel d'un des amies des deux disparus (qui n'ont pas encore été identifiés), les informant de la découverte de ces corps sans vie.

Précisant que, même si deux semaines plus tôt il y a eu un incident sur les lieux et que des individus avaient emprunté le canal, seule l'enquête pourra déterminer le rapport entre ces décès et l'accroc.

«Aujourd'hui (hier jeudi, ndlr) vers 10h, les Sapeurs pompiers ont reçu un appel les informant de la découverte de corps sans vie dans le tunnel.

La personne qui a fait la découverte est un des amis des disparus qui, après être restée un certain temps sans les voir, a décidé d'aller fouiner un peu dans le canal parce qu'il a eu l'information qu'un incident s'est passé ici il y a de cela quelques semaines et que des personnes parmi ses amis ont eu à emprunter le canal.

Naturellement, elle a voulu quand même vérifier. Donc, quand elle est entrée dans le canal, au bout de 50 mètres, c'est là qu'elle a découvert deux corps sans vie.

Et aussitôt on a alerté les Sapeurs pompiers qui ont fait le déplacement, la Police aussi. Vous avez aussi vu la Police scientifique qui est venu et on a extrait les deux corps.

On ne saurait dire que ces morts sont liés à l'agression, c'est l'enquête peut-être qui pourra le déterminer. Ce qui est constant, c'est qu'on a découvert deux corps sans vie, ... en état de décomposition», a expliqué sous-préfet des Parcelles Assainies.

A en croire iGFM, ce n'est qu'au bout de 3 tours d'horloge que la Police scientifique et les Sapeurs pompiers ont extrait les corps sans vie du tunnel.

La Police scientifique est venue appuyer les Sapeurs pompiers qui étaient les premiers à arriver sur les lieux.

Mais les choses n'ont pas été simples car il n'y avait pas assez d'éclairage. «Les corps ont été extraits grâce aux Sapeurs et à la Police scientifique», a affirmé le sous-préfet aux alentours de 14 heures.