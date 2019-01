Cameroun: Confiance Balungeli Ebune - De la préfectorale à la primature

Le nouveau directeur de cabinet du Premier ministre, était jusqu'à sa nomination hier, préfet du département de la Menoua.

« Je voudrais remercier le bon Dieu et très sincèrement le chef de l'Etat pour cette haute marque de confiance, ainsi que le Premier ministre. Je ne m'y attendais pas. Je suis vraiment surpris. Je voudrais promettre au chef de l'Etat, au Premier ministre que je vais tout faire avec l'aide du Très-Haut pour mériter cette haute confiance ». Confiance Balungeli Ebune n'a pu cacher son émotion hier jeudi, après sa nomination au poste de directeur de cabinet du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute. Celui qui était encore préfet du département de la Menoua, se trouvait à Baham, avec ses collègues préfets et le gouverneur de l'Ouest, Augustine Awa Fonka, pour présenter leurs condoléances à l'épouse du préfet des Hauts-Plateaux, Félix Bilonogou, décédé dimanche dernier, lorsque le décret présidentiel a été lu sur les ondes de la Crtv.

Cet administrateur civil principal a été installé dans ses fonctions de préfet de la Menoua par le gouverneur Augustine Awa Fonka le 4 avril 2017. Il y aura passé un peu moins de deux ans, mais suffisamment de temps pour imprimer sa marque.

Confiance Balungeli Ebune voit le jour le 1er septembre 1969 à Ilondo Golo dans l'arrondissement de Toko, département du Ndian, région du Sud-Ouest. Après des études secondaires, il entre à l'université de Yaoundé II d'où il sort trois ans plus tard nanti d'une licence en droit privé. Il entre à l'Ecole nationale d'Administration et de Magistrature (Enam) deux ans plus tard. A sa sortie, il entame une carrière dans la préfectorale en 1999. Il occupera tour à tour les fonctions de premier adjoint préfectoral du Fako (2000-2003), sous-préfet de Tiko (2003-2008) et Bamenda III (2008-2010), secrétaire général des services du gouverneur du Nord-Ouest (2010-2012). En octobre 2012, il est nommé préfet du Mayo Louti dans la région du Nord, avant d'être muté le 13 mars 2017 par un décret présidentiel dans le département de la Menoua, région de l'Ouest. Désormais, c'est aux côtés du chef du gouvernement Joseph Dion Ngute qu'il est appelé à faire valoir ses compétences. Confiance Balungeli Ebune est marié et père de quatre enfants.