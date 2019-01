Cameroun: Basketball - Ouverture de saison demain à Yaoundé

Le Palais polyvalent des Sports abrite le premier regroupement du championnat national seniors dames et messieurs

Les amoureux de la balle orange seront certainement heureux d'apprendre que la Fédération camerounaise de basket-ball (Fecabasket) lance sa saison sportive cette fin de semaine à Yaoundé. C'est d'ailleurs le Palais polyvalent des Sports de Yaoundé (Paposy) qui va abriter pendant deux jours, samedi et dimanche, les rencontres des clubs seniors dames et messieurs. Avant cela, une réunion technique est prévue cette fin de journée avec les coaches afin de valider les différents engagements du premier regroupement.

Il y aura donc huit clubs messieurs et six dames pour animer ce championnat national. Dans la première catégorie, on trouvera notamment quatre équipes de Douala, le plus grand contingent, à savoir Ecole de basketball, Etoile sportive, Université et Condor ; deux de Yaoundé, Onyx et Fap. Ainsi que Nzui-Manto de Bangangté et Volcanic Warriors de Buea.

Tandis que chez les dames, il y a trois clubs de Yaoundé : Onyx, Fap et Overdose ; deux de Douala : Ecole de basket-ball et Université. Et Nzui-Manto de Bangangté. Au total, sept rencontres sont prévues par jour, dont quatre chez les messieurs et trois chez les dames. Toutefois, cette saison sportive sera or pheline de Beac de Yaoundé. Le club a pourtant réalisé le doublé en 2018 en gagnant le championnat et la coupe du Cameroun chez les messieurs et n'aura pas la possibilité de défendre ses titres.

A cause des problèmes financiers, le club Beac a été dissous, après une quarantaine d'année à as surer la promotion du basket-ball. Par ailleurs, selon le communiqué signé du secrétaire général de la Fecabasket, Camille Njoh Ekite, à partir du deuxième regroupement, tous les licenciés pourront participer aussi bien au championnat national qu'aux championnats régionaux.