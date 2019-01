Cameroun: Formation professionnelle - Un guichet de financement ouvert

Ce projet soutenu par le Nepad et l'Union Africaine à travers la Banque allemande de développement vise la construction et la rénovation des centres de formation.

L'initiative « Compétences pour l'Afrique » en anglais (Skills Initiative for Africa (SIFA) est un projet de la Commission de l'Union européenne (CUE) soutenu par le gouvernement allemand pour renforcer les perspectives d'emploi des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables en Afrique. Ce projet promeut également des initiatives qui encouragent l'emploi et l'entrepreneuriat des réfugiés, des migrants, des déplacés et des handicapés. Le Cameroun fait partie des six pays africains qui bénéficient du financement de ce programme à trois guichets contribuant à la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi des jeunes.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary a procédé hier à Yaoundé, au lancement officiel des activités du premier guichet du Sifa. En présence de l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne au Cameroun, Hans-Dieter Stell et de la représentante du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad), Fati Nzi Hassane, il a souligné l'importance de ce projet qui selon lui, est un instrument dédié à la promotion des qualifications professionnelles à travers le soutien au développement des compétences pratiques et entrepreneuriales, conjointement avec les entreprises. Comme l'a rappelé Issa Tchiroma Bakary, les activités de la première fenêtre sont en cours et le deuxième guichet a été lancé en 2017. Le lauréat de ce guichet a d'ailleurs été présenté hier. Il s'agit de l'Université de Yaoundé I qui a bénéficié d'un montant d'une enveloppe de 4 milliards de F pour un projet de réhabilitation d'un local, mais aussi pour la fourniture et l'installation de laboratoire dans le cadre d'un Centre d'excellence en énergies renouvelables.

Pour ce qui est du guichet I ouvert ce jour, il vise à financer des projets pour près de 2 milliards de F. Ces fonds seront utilisés pour la construction et la rénovation des centres de formation. Il est aussi question d'achats d'équipements de formation. La formation des formateurs et des programmes de bourses entrent aussi en ligne de compte. Le mécanisme Sifa est mis en œuvre par l'Agence de développement de l'Union africaine/Nepad (AUDA/Nepad) sur financement de l'Allemagne à travers la Banque allemande de développement. Le projet vise à soutenir toutes les initiatives permettant de faire avancer la formation professionnelle et technique. Il est opérationnel à travers trois guichets de financement dont le montant par projet est de 3 millions d'euros (2 milliards de F).