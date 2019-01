Maroc: Sarim Fassi-Fihri - Les Canaries sont devenues une terre de tournage de grandes productions internationales

Le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Sarim Fassi-Fihri, a eu, jeudi à las Palmas, une série d'entretiens avec plusieurs responsables locaux en charge de la culture et du cinéma aux Iles Canaries en vue de tendre des ponts entre le cinéma marocain et le septième art de l'archipel espagnol.

Ainsi, M. Fassi-Fihri a tenu des réunions avec la directrice de la promotion culturelle au ministère régional canarien de la Culture et des Sports, Aurora Moreno, la coordinatrice de la Commission canarienne du film, Natacha Mora, et le directeur du Festival international du film de Las Palmas de Grande Canarie, Luis Miranda. Il s'est entretenu également avec les responsables des sections culturelle et économique de Casa Africa (La Maison d'Afrique) à Las Palmas, respectivement Juan Jaime Martinez et Ana Cardenes Bilbao. Ces entretiens ont porté notamment sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer les relations culturelles, particulièrement dans le domaine cinématographique, entre le CCM et les différentes institutions et établissements en charge de ce secteur aux Canaries. Ainsi, un accent particulier a été mis sur la nécessité d'un rapprochement plus accru entre le Maroc et les Îles Canaries dans le domaine culturel, spécialement dans le volet relatif au cinéma. Il a été relevé, dans ce sens, que la proximité géographique entre le Maroc et les Canaries constitue un atout important à même de favoriser un tel rapprochement.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Fassi-Fihri a indiqué que ses rencontres avec les différents responsables canariens visaient à rapprocher le cinéma canarien du cinéma marocain, notamment à travers les festivals et les échanges entre les responsables et les professionnels du secteur des deux parties. "Je pense que le Maroc a besoin d'être vu aussi aux Iles Canaries et que le cinéma est un outil pour véhiculer une image positive du Royaume à l'étranger, surtout aux Iles Canaries situées en face de nos provinces du Sud", a-t-il relevé.

Ces échanges permettent, entre autres, aux professionnels et aux médias canariens de prendre connaissance de la dynamique culturelle en cours au Maroc et du cinéma qui se développe dans le Royaume, a poursuivi le directeur du CCM.

Parmi les moyens à même d'impulser cette coopération, figurent notamment la participation des films marocains aux festivals du film aux Canaries et vice-versa, outre le contact direct entre les professionnels, a expliqué M. Fassi-Fihri. Sur un autre volet, il a souligné que les Canaries sont devenues une terre de tournage de grandes productions internationales, ce qui ouvre la voie à des lignes de coopération et de complémentarité entre les productions cinématographiques tournées au Maroc et aux Canaries.