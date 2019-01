Algérie: Agriculture - Le pays et les Etats Unis signent 4 mémorandums d'entente

Alger — Quatre mémorandums d'entente, ont été signés, mercredi à Sacramento (Californie) entre le consortium américain Robert International AgricultureDevelopment (RIDA) et des opérateurs économiques algériens, pour la mise en place de projets de partenariat dans des domaines agricoles, a indiqué vendredi le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche dans un communiqué.

Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi qui avait effectué une visite de travail du 13 au 18 janvier aux Etats-Unis, pour présenter les différents programmes de développement agricole initiés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika dans le cadre du Plan National de Développement Agricole (PNDA), "a assisté à la cérémonie de signature de ces quatre mémorandums d'entente entre les deux parties pour la mise en place de projets de partenariat dans les domaines de la transformation de la pomme de terre et de production laitière", selon le communiqué.

Le ministre algérien s'est entretenu, par ailleurs, le même jour avec la secrétaire du département de l'Alimentation et de l'Agriculture de Californie, Karen Ross, sur les moyens de raffermir davantage la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture.

Lors de son intervention en cette occasion, M. Bouazghi, a insisté sur la nécessité de développer davantage les relations économiques entre les deux pays dans une perspective de partenariat gagnant-gagnant.

Après avoir présenté l'évolution qu'a connue l'agriculture algérienne depuis les années 2000 et les opportunités d'investissement et de partenariat qui existent dans le domaine de l'agriculture, M. Bouazghi a estimé que la Californie dispose, de compétences et d'une expertise uniques dans le domaine agricole tout en considérant que cela lui permettait de contribuer au renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique.

La secrétaire du département de l'Alimentation et de l'Agriculture de Californie, Karen Ross, a dit de son coté que "la Californie est une grande puissance agricole, et se singularise par des innovations technologiques, un des facteurs déterminants de la croissance et du dynamisme du secteur agricole américain, ajoute le communiqué.

Elle a également souligné que la Californie, pour faire face à de nombreux défis liés notamment à la sécheresse et à la rareté de l'eau, a beaucoup investi dans la recherche et l'innovation.

Au terme de cet entretien, les deux parties ont convenu d'œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale et au développement d'un partenariat diversifié, mutuellement bénéfique et durable, en mettant à profit la qualité des relations politiques et commerciales qu'entretiennent les deux pays.