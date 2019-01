Angola: Le Président de la République regagne Luanda

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço a regagné vendredi matin l'Angola en provenance d'Addis Abeba (République Démocratique Fédérale d'Ethiopie) où il a participé jeudi (17), à deux sommets pour contenir le climat de tension postélectorale en RDC.

Les résultats provisoires des élections générales (présidentielles, législatives et provinciales) de 30 de décembre dernier donnent victoire au candidat Félix

Tshisekedi e au parti de l'alliance pour la majorité Présidentielle (AMP), fait qui ne cesse de provoquer des manifestations.

Ces derniers temps, surgissent de dénonciations de certains observateurs internationaux et de la presse mondiale de présumées irrégularités dans le comptage des votes, citant une victoire du candidat Martin Fayulu.

Au sommet de la Double Troïka de la SADC auquel João Lourenco a participé en qualité de président sortant de l'organe de coopération dans les secteurs politique, Défense, les pays membres considèrent comme historiques les élections, mais demandent que l'on puisse éviter les actes préjudiciables au processus électoral.

Les participants au sommet ont appelé à la poursuite de la mise en œuvre du cadre de paix, de sécurité et de coopération en RDC et dans la région et ont réaffirmé l'engagement de la SADC à soutenir les processus politiques dans ce pays voisin et à neutraliser les "forces négatives" et autres groupes opérant dans la Région-est.

Ils ont également appelé la communauté internationale à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo à la lumière de l'Acte constitutif de l'Union africaine et du traité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Les dirigeants de la SADC se sont dit satisfaits du gouvernement de la RDC et de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour l'organisation et la tenue d'élections généralement pacifiques, malgré les incidents et difficultés logistiques, liés aux obstacles rencontrés, associés à l'épidémie du virus Ebola et aux actes d'insurrection contre la sécurité.

Le Président João Lourenço a participé à un autre sommet, auquel ont assisté 10 Chefs d'État africains et aux consultations de haut niveau sur la situation politique en RDC. La réunion a été présidée par le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame.