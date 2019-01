Togo: Dyto pris dans un accident de la circulation, pas de blessés graves !

Alors qu'ils sont en route pour Bafilo pour le match de la 13ème et dernière journée de la phase aller du championnat national de football de première division, le bus transportant les joueurs de Dyto a fait un accident sur la route de Kara. Les images de ce accident montrent le bus du club de la garnison tentant un dépassement avec un camion Titan, qu'il a finalement heurté avec son côté non chauffeur.

Selon les premières informations communiqués par des membres de la délégation, plus de peur que mal, l'équipe est saine et sauve et il n'y auraut pas de blessé grave. Comme quoi, la rencontre de dimanche qui pourrait permettre au club militaire tout comme à son adversaire de se propulser sur le podium de cette phase aller du championnat, pourrait avoir lieu.

En course pour le podium de la manche aller

Si quelque soit la physionomie du match ASCK-Gbikinti, Kossi Koudagba et les siens sont assurés du titre honorifique de champion de l'intersaison, il est à noter que les deux dernières places sur le podium de cette fin de première manche restent toujours à prendre. Ce qui donnera du piment aux rencontres comme Foadan-Gomido, Maranatha-Anges, Sémassi-AS OTR et Sara FC-Dyto. A l'exception de Foadan et de Anges, les autres équipes citées dans ces quatre confrontations précitées conservent donc toutes les chances de finir sur le podium.